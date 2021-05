Zirchow

Zum Leserbrief von SPD-Kreistagsmitglied Günther Jikeli: Die Aussagen des Herrn Jikeli sind faktisch nicht richtig und stellen ausschließlich freie Meinungsäußerung dar. Das Konzept zu den 40 Dauermietwohnungen des „Wohnpark Zirchow“ basiert auf einem qualifizierten Bebauungsplan der Gemeinde Zirchow sowie der übergeordneten Baubehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Dieser Bebauungsplan ist öffentlich einzusehen und birgt keine Geheimnisse in sich. Der Bebauungsplan ermöglicht keine Zweckentfremdung!

Die 40 entstehenden Wohnungen im „Wohnpark Zirchow“ dürfen nur als Dauermietwohnungen errichtet und vermarktet werden. Eine Umnutzung als Ferienwohnung ist in keiner der 40 Wohnungen möglich. Das war zudem nie Ziel unseres Konzeptes für den „Wohnpark Zirchow“, der das „Wohnen“ bereits im Namen trägt.

Lesen Sie auch:

Zur Frage der Vermietungen ist zu sagen, dass bereits zwei Monate vor Fertigstellung im Juni 2021 die ersten 20 Wohnungen an Dauermieter vermietet wurden und das erste Haus damit zu 100% ausgelastet ist. Das zweite Haus mit der Bezugsfertigkeit zum Januar 2022 weist aktuell eine Nachfragefrequenz von 75% vor. Die ersten Mietverträge für Dauermieter werden in Kürze geschlossen.

Bei den Mietern handelt es sich zum Teil um Einheimische der Insel Usedom oder Zuzügler, die auf der Usedom tätig werden. Zum anderen Teil handelt es sich um Senioren, die ihren Lebensabend hier verbringen möchten. Die Gemeinde Zirchow erhält pro Neueinwohner einen jährlichen Schlüsselbeitrag. Bei der Gesamtanzahl der geplanten Wohnungen ist das eine nicht unerhebliche Einnahme für die Gemeinde.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch zeigen sich die neuen Mieter mit der geplanten Infrastruktur mehr als einverstanden. Zum einen sind in den kommenden zwei bis drei Jahren die Errichtung von Einkaufsmöglichkeiten sowie die Verstärkung der ÖPNV-Anbindung geplant, zum anderen suchen die meisten Mieter, die sich für eine Wohnung im „Wohnpark Zirchow“ entschieden haben, explizit die Ruhe und die wunderschöne Lage am Haff. Die Haltestelle wird von den Bussen der UBB bedient und befindet sich in etwa 300 Meter Entfernung von den Mietwohnungen.

Wir betrachten es als äußerst umstritten, dass Herr Jikeli mit seiner Meinung Eindrücke sowie Verurteilungen hervorruft, die schlicht weg falsch sind. (Leserbrief von Gerd-Peter Irkens, Zirchow)

Von OZ