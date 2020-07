Zirchow

Große Freude in Zirchow auf Usedom: Der lange Kampf für eine Ortsumgehung hat sich gelohnt. Am Freitag hat das Schweriner Verkehrsministerium offiziell bekannt gegeben, dass der Bund die große Variante der Ortsumgehung finanzieren wird.

Für Zirchows Bürgermeister Gerd Wendtlandt ist das ein sehr guter Tag: Wir kämpfen hier seit 20 Jahren für eine Ortsumgehung. Seit 2016, als die Pläne mit dem Tunnel in Swinemünde aktuell wurden, haben wir noch einmal den Kampf intensiviert. Für unser Dorf ist es ganz wichtig, dass nun zügig geplant und auch gebaut wird. Manche Straßen, etwa die Lindenstraße, sind so eng, dass schon jetzt kaum zwei Pkw aneinander vorbeikommen“, sagt der Bürgermeister.

Dennoch weiß er, dass in Deutschland Planungen wegen der vielen behördlichen Genehmigungen sieben bis zehn Jahre dauern. „Wenn also hier in acht bis zehn Jahren die Ortsumgehung fertig sein sollte, wäre das richtig gut. Der Swinetunnel ist dann natürlich längst in Betrieb“, fügt er an.

Verkehrssicherheit im Ort steigt

Die Mitglieder der Bürgerinitiative, die sich seit 2016 für die Umgehung einsetzen, sind ebenfalls erleichtert: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Beharrlichkeit Früchte trägt. Die große Variante entspricht unserer Argumentation hinsichtlich Nachhaltigkeit und Weitsicht und erscheint für ein künftiges Verkehrskonzept mehr als sinnvoll. Die Steigerung der Wohnqualität und vor allem der Verkehrssicherheit in unserem Ort nimmt in der Perspektive eine positive Entwicklung“, sagt Kathrin Flindt von der Arbeitsgruppe Ortsumgehung Zirchow.

Seit 2016 setzt sich die Bürgerinitiative von Zirchow für eine große Ortsumgehung ein. Quelle: Tilo Wallrodt

Bau des Swinetunnels gab Ausschlag

Der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann ( CDU), ist mittlerweile überzeugt, dass auch die große Variante einer Ortsumgehung wirtschaftlich umsetzbar wäre. In vielen Gesprächen hat der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (ebenfalls CDU), zu dessem Wahlkreis die Insel Usedom und damit Zirchow gehört, nach Einreichung der Pläne aus Schwerin mit ihm debattiert und ihm die Notwendigkeit der großen Variante erläutert.

Normalerweise realisiert der Bund Straßenneubauten eigentlich nur, wenn sie im vordringlichen Bedarf des vom Bundestag beschlossenen Verkehrswegeplans stehen. „Das ist für Zirchow nicht der Fall. Aber die Analysen und Pläne, die Mecklenburg-Vorpommern uns vorgelegt hat, haben gezeigt, dass sich hier mit dem Tunnelbau in Polen die Umstände geändert haben, nachdem der Bundesverkehrswegeplan 2030 beschlossen wurde. Der Bund wird deshalb in diesem Fall die Realisierung der Umgehung unterstützen und finanzieren“, betont Ferlemann.

Genauer Streckenverlauf wird jetzt untersucht

Berlin hatte auch deshalb zunächst nur eine „kurze“ Variante bestätigt, weil bei der großen Ortsumgehung zunächst zwei teure Eisenbahnbrücken eingeplant worden waren. Manch einer mag sich jetzt fragen, welche Eisenbahnbrücken? In Zirchow fährt gar kein Zug. Doch es gibt dort die stillgelegte, aber nicht entwidmete Bahntrasse, auf der einst die Züge von Anklam über die Karniner Brücke gen Swinemünde fuhren. Wenn es soweit ist, dass die Karniner Brücke neu gebaut und damit eine schnelle Südanbindung der Insel Usedom mit dem Zug möglich wird, kann diese Trasse wiederbelebt werden.

Die Zirchower machten auch in Schwerin ihrem Unmut über die chaotischen Verkehrsverhältnisse Luft. Quelle: privat

Dank an Bürgerinitiative

Auch Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) wertet das Signal des Bundes als „nahezu unglaublichen Erfolg. Es dürfte eine große Ausnahme sein – und ist eine hervorragende Nachricht für die ganze Region um Usedom.“ Dahlemann dankte vor allem den Zirchowern, die sich in der Bürgerinitiative immer sachlich, konstruktiv und engagiert eingebracht haben.

Christian Pegel dankt ebenfalls der Initiative für ihr Engagement – und lobt die akribische Arbeit der Behördenmitarbeiter, die das Projekt möglich gemacht haben: „In der Straßenbauverwaltung hat man zwei Jahre lang intensiv an der Grundlage für diese Entscheidung gearbeitet.“

