Zirkus in Corona-Zeiten: So lief die Premiere in Bansin auf Usedom

Der Messerwerfer steht am Eingang und kontrolliert die Tickets. Der Jongleur verschwindet mit einem Pärchen nach rechts, der Schlappseilartist geht mit einer Mutter und ihrer Tochter nach links. So geht das an diesem Nachmittag im Minutentakt. Die Gäste werden zu ihren Plätzen gebracht. Erst dort dürfen sie sich demaskieren. In Corona-Zeiten braucht es halt mehr Einlass-Personal.

Noch 30 Minuten, dann geht das Licht an in der Manege. Ein besonderer Moment im „Circus William“ in Bansin. Nach einem halben Jahr darf wieder gespielt werden.

Letztes Gastspiel am 5. Januar

„Unser letztes Gastspiel hatten wir am 5. Januar. Wir sind alle sehr aufgeregt“, sagt Kathleen Wille. Sie moderiert, tanzt, präsentiert und verkauft Popcorn.

Macht sich warm für ihre Handstand-Nummer auf dem weißen Flügel: Georgy Wille. Quelle: Henrik Nitzsche

Multitasking lautet das Prinzip in der Zirkusfamilie, in der fast alle Wille heißen. Vier Brüder, eine Schwester, dazu Kinder, einige Gastkünstler und Helfer – fertig ist das Familienunternehmen, das dieser Premiere besonders entgegenfieberte.

Freude über Einnahmen

„Heute kommt endlich der erste Euro rein“, sagt Manolito Wille, Tänzer und Moderator. Die Corona-Krise traf auch die Zirkusse hart. „Das war eine schwere Zeit“, blickt Manuel Wille zurück. Er ist der Raubtierlehrer im Haus.

Am Popcorn-Stand: Cindy Denk, Kathleen Wille und Tanja Wille (v.l.). Quelle: Henrik Nitzsche

In all den Jahren seien die Premieren auf Usedom ausverkauft gewesen. Diesmal ist das unmöglich – Corona-Auflagen vom Gesundheitsamt des Kreises: Jede zweite Reihe bleibt frei, dazu gibt es separate Ein- und Ausgänge. Schilder verweisen auf die Abstandsregelung, im Außenbereich gibt es Desinfektionsspender. Maske ist Pflicht – bis zum Platz. Gut 300 Besucher sitzen im weiten Rund, als um 17 Uhr die sechsmonatige Zwangspause endet.

Vom Lichtpult zum Blödeln in die Manege

„Leute, ich bin aufgeregt vor Glück“, sagt Tanja Wille und schlüpft in ihre rote Uniform für die Auftaktparade. Vor fünf Minuten stand sie noch am Zuckerwattestand. Die Show beginnt. Und jetzt greift ein Wille-Rädchen ins andere. Manuel sitzt am Lichtpult, seine Frau Sabrina verfolgt die Vorstellung auf einem 20 mal 15 Zentimeter großen Bildschirm – sie sorgt für die Musik.

Nun kommt die Szene mit dem Wasser und dem Tusch – ihr Mann, der gerade noch den Scheinwerfer bediente, steht jetzt für eine Blödelnummer mit Francesco, Clown aus Holland, im Rampenlicht.

Betreten mit Mundschutz: Elena Schmitz und Markus Wille. Quelle: Henrik Nitzsche

Hinter der Manege versucht Roberto Wille seinen spanischen Andalusier zu beruhigen. Nun kommen die Pferde, Kamele und Dromedare. In einer Ecke, etwas versteckt, macht sich Kelly aus Tschechien für ihre Reifennummer warm. Gleich ist Pause. „Es läuft gut“, sagt Markus Wille, Cowboy in der Manege.

Der König der Löwen

Die Besucher strömen jetzt ins Außengelände zu den Tieren und bekommen gar nicht mit, wie in Windeseile der Käfig für die Großkatzen aufgebaut wird. Clown Manuel wird nach der Pause zum König der Löwen.

„Der Puls ist oben, Wahnsinn. Es ist schön, wieder vor Menschen auftreten zu dürfen“, so der 39-Jährige, der mit „Maximus“ und „Jasiri“ zwei sibirische Tiger dabei hat, die auf Usedom vor fünf Jahren geboren wurden. Mit Stock, kurzen Kommandos und Leckerlis aus Rindfleisch hat er bei den Löwinnen und weißen Tigern das Sagen.

Entspannt verfolgen seine Brüder die Raubtierdressur. Von Entspanntheit ist Georgy Wille weit weg. Die 19-jährige Tochter von Markus verbiegt sich gleich auf einem weißen Flügel. „Aufregung ist immer da, aber so extrem wie heute war es noch nie“, sagt sie und streckt ihre zitternden Hände nach vorn. Mit 6 stand sie das erste Mal in der Manege, mit 10 hat sie ihr erste Solonummer gehabt. Über Generationen hinweg wird hier für den Zirkus gelebt, der 1940 von Heinz Wille gegründet wurde. Georgy hat es geschafft. Der Beifall tat gut.

Die erste Show auf Usedom ist gespielt. „Die Kleine war begeistert. Mit dem Zirkus haben wir wieder ein Stück Normalität zurück“, sagt Elena Schmitz aus Düsseldorf, die mit ihrer Tochter Silke (6) Premierengast war.

Termine: Montag, Donnerstag und Samstag 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 19 Uhr, Sonntag 15 Uhr; Tierschau und Vorverkauf täglich 10 bis 12 Uhr

Von Henrik Nitzsche