Koserow

Der Dauerstreitpunkt „Neuer Rewe-Markt“ beherrschte auch die 13. Sitzung der Gemeindevertretung von Koserow am Montagabend. Dennoch gab es am Ende des öffentlichen Teils ein bisschen Zuversicht auf eine Zusammenarbeit der Befürworter und Gegner des neuen Einkaufsmarktes. Es wurde eine Arbeitsgruppe vereinbart, in der Gemeindevertreter und Mitglieder der BI mitarbeiten und in der ergebnisoffen diskutiert und abgewogen werden soll, was Standort, Größe und Verkehrssituation betrifft.

Einig ist man sich zumindest in der Frage, dass Koserow als ausgesprochen beliebter und wachsender Urlauberort unbedingt einen weiteren Einkaufsmarkt braucht. Die Arbeitsgruppe rührt aus einem Antrag des Gemeindevertreters Eric Eckert her, der nach Zusicherung beider Seiten, miteinander zu sprechen, einstimmig angenommen wurde. Dennoch wird das Wirken der Arbeitsgruppe nicht einfach werden, wie die Einwohnerfragestunde bewies.

Dort trug die Bürgerinitiative einen umfänglichen Forderungskatalog zur Ablehnung des Projektes vor – die meisten Mitglieder der BI wohnen nahe des derzeit angedachten Standorts an der Hauptstraße beim Netto-Markt und lehnen ihn vor allem wegen des damit verbundenen großen Verkehrs und der dann noch weiter steigenden Lärmbelästigung ab.

Annonce im Amtsblatt

Mehrheitlich positiv beschieden wurden zudem weitere Anträge von Eric Eckert: Dazu gehört die Prüfung weiterer möglicher Standorte für einen Einkaufsmarkt in Koserow. Die von ihm beantragte Suche nach weiteren Lebensmittelhändlern auf der Insel, die sich eine Ansiedlung in Koserow vorstellen könnten, durch den Bürgermeister wurde in eine entsprechende Annonce im Amtsblatt umgewandelt. René König als ehrenamtlicher Bürgermeister, der voll berufstätig ist, sieht sich nicht nur außerstande, der Forderung nachzukommen. „Es ist auch schlichtweg nicht meine Aufgabe“, machte er deutlich.

Abgestimmt wurde zudem über den Antrag von Gemeindevertreter Friedhelm Lietz, die Parkplätze an den Torflöchern und in der Förster-Schrödter-Straße zu erhalten. Für beide Standorte gab es ein mehrheitliches Votum dafür.

Bürgerbefragung steht an

Bürgermeister König informierte zudem darüber, dass seitens des Investors Rewe Ende vergangener Woche eine neue Planung zum angedachten Markt vorgelegt wurde, mit der sich nun zunächst die Fachausschüsse der Gemeindevertretung beschäftigen müssen. Außerdem gebe es zur Klärung vieler noch offener Fragen mit der Ansiedlung eines Marktes einen Termin der Gemeinde bei der Raumordnungsbehörde des Landkreises.

Vorgesehen ist auch eine Bürgerbefragung zu einem neuen Einkaufsmarkt in Koserow. „In welchem Zeitrahmen und in welcher Form sie durchgeführt werden wird, steht aber noch nicht fest und muss erst noch festgelegt werden“, informierte das Gemeindeoberhaupt.

Von Cornelia Meerkatz