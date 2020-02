Zoll-Einsatz am Dienstag auf der Peene-Werft

Wolgast

Die Wolgaster Peene-Werft war am Dienstag Schauplatz eines großangelegten Zolleinsatzes. 60 Einsatzkräfte des Hauptzollamtes Stralsund und mehrerer Außenstandorte, wie zum Beispiel Anklam, befuhren gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei in über 30 Dienstfahrzeugen am Vormittag das Werftgelände.

„Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit“, informierte auf Nachfrage Matthias Klotsch, Pressesprecher des Hauptzollamtes Stralsund. Es habe sich um eine Routinekontrolle gehandelt, in deren Rahmen Arbeitnehmer überprüft und Angaben zu ihrem Arbeitsverhältnis abgefragt würden, um zum Beispiel Scheinselbstständigkeit festzustellen oder die Einhaltung von Mindestlöhnen zu kontrollieren.

Über das Ergebnis der Kontrolle konnte Klotsch am Dienstag noch keine Angaben machen. Dies sei frühestens am Mittwoch möglich.

Von Tom Schröter und Tilo Wallrodt