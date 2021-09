Rostock/Wolgast

Ein Vorfall im Wolgaster Tierpark hat unter Familien in MV für Diskussionsstoff gesorgt: Ist eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern keine Familie, weil der zweite Erziehungsberechtigte fehlt? So jedenfalls fühlte sich offenbar die betroffene Urlauberin in Wolgast. Sie empfand es als diskriminierend und sozial ungerecht, weil Alleinerziehende bereits eine große finanzielle Belastung tragen würden.

Die OZ hat sich in Zoos und Museen des Landes einmal umgehört, wie sie mit solchen Fällen umgehen. Wie werden Alleinerziehende oder auch zwei Frauen oder zwei Männer mit Kindern behandelt? Und was ist, wenn man vier oder fünf Kinder hat und nicht nur zwei? Und gilt es mit Oma und Opa eigentlich auch als Familie?

Kulanz an der Kasse beim Wildpark MV in Güstrow

Auch im Wildpark Güstrow gibt es eine Familienkarte. „Und dieses Angebot ist uns sehr wichtig, weil es sich vor allem auch an die Menschen aus Güstrow und Umgebung richtet“, sagt Klaus Tuscher, Geschäftsführer des Wildparks. Die Karte kostet 38 Euro. Sie gilt für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder – steht auf der Preisliste.

In der Regel sei man aber sehr kulant und großzügig. Auch bei Familien mit vier oder fünf Kindern würde ein Auge zugedrückt. Normalerweise kosten die weiteren Kinder sechs Euro extra. Der Vorfall in Wolgast hat den Wildpark-Chef aufhorchen lassen: „Ich hoffe natürlich sehr, dass so etwas bei uns nicht vorkommt. Wir sprechen regelmäßig über solche Dinge und in der nächsten Teamberatung werde ich diesen konkreten Fall einmal ansprechen.“

Im Rostocker Zoo müssen es nicht einmal Familien sein

Im Zoo Rostock kostet die Familienkarte bereits 53 Euro. Das hätte sich für die Mutter mit den drei Kindern nicht gelohnt. Auch hier gilt: zwei Erwachsene und maximal drei Kinder. Jedes weitere Kind kostet zehn Euro. „Bei uns muss man aber keine Familie sein. Ob es zwei Männer und zwei Frauen oder gar nicht die eigenen Kinder sind, ist für dieses Ticket egal“, sagt Maria Seemann, Mitarbeiterin der Pressestelle. Lediglich bei den Familien-Jahreskarten müssen es Familien mit dem gleichen Wohnsitz sein.

Stralsunder Ozeaneum: „So etwas würden wir auf keinen Fall machen“

Im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund gibt es keine klassische Familienkarte, aber Kinder in Familienbegleitung zahlen einen Euro weniger (7 statt 8 Euro). Sprecherin Almut Neumeister betont: „Das gilt natürlich auch, wenn das Kind nur mit einem erwachsenen Familienmitglied kommt. So etwas wie in Wolgast würden wir auf keinen Fall machen.“ Oma und Opa würden ebenfalls als Familie zählen und bekämen den Rabatt.

Tierpark Stralsund hat zwei Modelle – auch für kleine Familien

Einen ganz eigenen Weg im Vergleich zu anderen Einrichtungen im Land geht der Stralsunder Tierpark. Er hat sich bereits auf die unterschiedlichen Familienmodelle in seiner Preisliste eingestellt. Dort gibt es gleich zwei Familienkarten: Das Modell „große Familie“ kostet 17 Euro und gilt für zwei Erwachsene und ein bis zwei Kinder. Die „kleine Familie“ bezahlt 10 Euro und gilt für einen Erwachsenen mit ein bis zwei Kindern. Für weitere Kinder zahlt man zwei Euro.

Oma und Opa bekommen im Schweriner Zoo auch Familienkarten

Besucher des Schweriner Zoos können mit Kulanz an der Kasse rechnen. 31 Euro kostet hier das Familienkartenmodell – offiziell dürfen zwei Erwachsene und sogar bis zu vier Kinder mitgenommen werden. „Es gibt natürlich keine Pflicht zwei Erwachsene dabei zu haben, eine Mutter mit mehreren Kindern würde auch akzeptiert werden“, sagt Sprecherin Christina Mäder. Das Gleiche gelte für Oma und Opa. Um welches Familienmodell es sich handele, mache keinen Unterschied.

Keine Familienrabatte im Vogelpark Marlow und in Wismar

Im Vogelpark Marlow gibt es gar keine Familienkarten. Erwachsene bezahlen prinzipiell 14,90 Euro und Kinder 11,90 Euro (ab drei Jahren). Ähnlich sieht es im Wismarer Tierpark aus. Dort gibt es dieses Angebot ebenfalls nicht. Die Erwachsenen-Tickets sind mit fünf Euro und die Kinder ab drei Euro jedoch vergleichsweise günstig zu haben.

Wolgaster Tierpark: Ticket soll für kinderreiche Familien sein

Der Wolgaster Tierpark hatte gegenüber der OZ sein Handeln im Fall der alleinerziehenden Mutter damit begründet, dass man mit der Familienkarte vor allem kinderreichen Familien entgegenkommen wolle. Aus diesem Grunde sei festgelegt, dass zwei Erwachsene und mindestens zwei Kindern diese Karte für 22 Euro kaufen können – egal, wie viele Kinder dabei sind.

Von Virginie Wolfram