Ein Sprichwort sagt: „Nur wo Du zu Fuß warst, bist Du auch wirklich gewesen“. Dieser Spruch gilt auch, wenn man eine Gegend erkunden möchte. Wer die Kaiserbäder auf der Insel Usedom erkunden will, sollte dies am besten zu Fuß machen, denn nur so können die Spaziergänger die Einzigartigkeit des Ortes erfahren. Große Fenster, tolle Veranden, Balkone, Loggien, Pilaster und Säulen prägen das Bild der Häuserfassaden. Die Eigenschaften sind das Markenzeichen der spätklassizistische Bäderarchitektur. In Europa sind diese Häuser einmalig und begeistern jedes Jahr unzählige Urlauber.

Wer nur mit dem Fahrrad, dem E-Bike oder dem Roller an den Häusern vorbeibraust, verpasst womöglich die einzigartigen Verschnörkelungen der Häuser. In Bansin gibt es übrigens die Besonderheit, dass die Gäste auch aus der zweiten Reihe auf das Meer schauen können, denn die Häuser stehen leicht versetzt zur ersten Reihe.

In Zeiten von Corona sind solche Spaziergänge mit dem eigenen Partner oder der Kernfamilie problemlos möglich.

