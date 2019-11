Zu heiß geduscht: Brandmeldeanlage löst aus

Trassenheide

Abendlicher Einsatz für die Feuerwehren im Inselnorden: Am Montag heulten in Trassenheide, Bannemin, Karlshagen und Zinnowitz die Sirenen auf. Der Grund: in der Dünenwaldklinik Trassenheide hat eine Person offenbar so heiß, dass dadurch die Brandmeldeanlage auslöste. Trassenheides Wehrführer erklärt: „Schnell war klar, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Wir haben die Anlage zurückgesetzt. Die Kameraden aus Zinnowitz und Bannemin brauchten das Gerätehaus gar nicht erst verlassen. Vor Ort waren nur Karlshagen und wir“, sagt er. Rund 20 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt.

Von Hannes Ewert