In der Zinnowitzer Sportschule löste am Dienstagnachmittag die Brandmeldeanlage aus. Ein Sportler duschte kurz vor –wahrscheinlich zu heiß. Daraufhin löste die Anlage aus und die Feuerwehrleute aus Trassenheide und Zinnowitz rückten an. Nach dem Rückstellen der Anlage rückten alle Feuerwehrleute wieder ab.