Zu schnell? Autofahrer kommt bei Peenemünde von der Straße ab

Peenemünde

Zwischen Karlshagen und Peenemünde kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilt, kam ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße ab, überschlug sich und landete mit seinem Auto auf dem Dach. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Straße musste für die Bergung des Autos kurzzeitig voll gesperrt werden. Durch den Überschlag wurden keine weiteren Autos in Mitleidenschaft gezogen bzw. involviert.

Von Hannes Ewert