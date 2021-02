Insel Usedom/Wolgast

Hunderte Spaziergänger ohne Mundschutz auf den Seebrücken, Gedränge am Strand und auf Promenaden: Weil Tausende Tagestouristen wegen des schönen Wetters angereist sind, hat die Polizei am Sonntag die Zufahrten zur Insel Usedom gesperrt. Bis zum Nachmittag seien bereits rund 160 Fahrzeuge an den Brücken in Wolgast und Zecherin, sagte ein Polizeisprecher.

Die Ordnungshüter fischten vom Vormittag an bis zum Dunkelwerden aus der nicht enden wollenden Fahrzeugkolonne Richtung Insel Usedom all jene Autos heraus, die verbotenerweise in den als Hochrisikogebiet eingestuften Landkreis Vorpommern-Greifswald einreisen wollten.

Tagestouristen aus anderen Bundesländern

Der erhöhte Zulauf von Tagestouristen auf die Insel Usedom sorgte auf der B 111 schon weit vor dem Ortsschild von Wolgast für erheblichen Stau, der sich dann durch die gesamte Stadt zog. Alle wollten an die zugefrorene Ostsee. Neben vielen Fahrzeugen aus Vorpommern-Greifswald, die sich im Landkreis frei bewegen dürfen, kamen Tagestouristen aus den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen, Rostock, aus Berlin, Brandenburg, aus dem Erzgebirge, Hamburg und etlichen weiteren Bundesländern.

Video: Polizeikontrolle in Wolgast Richtung Usedom

Laut geltender Allgemeinverfügung des Krisen-Kreises, der bundesweit zu den Top 10 der Corona-Hotspots zählt, sind aber gerade tagestouristische Ausflüge untersagt. Nichtberechtigte Fahrzeuge wurden daher konsequent von den 26 im Einsatz befindlichen Beamten der Polizeiinspektion Anklam und der Bereitschaftspolizei MV aus Rostock abgewiesen.

„Und wir werden diese Kontrollen auch in den nächsten Tagen fortsetzen. Fremde Fahrzeuge haben hier nichts zu suchen, Sicherheit geht vor“, sagte am Sonntagnachmittag Innenminister Torsten Renz (CDU) auf Nachfrage.

Sieben-Tage-Inzidenz seit Tagen kritisch

Landrat Michael Sack (CDU) hatte ihn in der vergangenen Woche um Mithilfe gebeten, weil die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald seit Tagen kritisch ist und nach wie vor viele Fahrzeuge aus anderen Kreisen und Bundesländern anreisen. In den Landkreis und auf die Insel kann nur, wer hier seinen Hauptwohnsitz hat oder hier arbeitet, wer die Kernfamilie besucht oder zwingende andere Gründe, etwa die anreise zur Reha, vorbringen kann. Zweitwohnungsbesitzer dürfen einreisen, wenn sie nicht nur zum Wochenendaufenthalt hierher kommen.

Polizeikontrolle an der Wolgaster Peenebrücke (B 111) in Fahrtrichtung Insel Usedom. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Polizeibeamten agierten bei ihren Kontrollen umsichtig, freundlich und mit großer Geduld. Immer wieder erläuterten sie den Fahrzeuginsassen, die umdrehen mussten, dass der Landkreis Vorpommern-Greifswald die hohe Corona-Inzidenz nur senken kann, wenn sich die Bürger an die geltenden Regelungen halten. Die allermeisten Fahrer reagierten mit Verständnis auf das Abweisen und kehrten um.

Wolgaster und Insulaner begrüßen Kontrollen

Viele Wolgaster und Insulaner begrüßten die Polizeikontrollen. Es sei längst überfällig gewesen, formulierte etwa Nicole Skrotzki aus Zinnowitz. „Die Kinder wollen auch hier endlich wieder normal in die Schule gehen. Dazu müssen die Coronazahlen sinken. Aber das geht nur, wenn sich die Leute auch mal an die Vorschriften halten“, sagt sie.

Genau daran appelliert auch der Innenminister: „Kontrolle ist sicher richtig und wichtig, aber jeder Bürger muss doch eigenverantwortlich handeln und dazu beitragen, dass wir wieder Normalität hinbekommen. Corona verschwindet nun mal nicht wie von Zauberhand.“

Angesichts der am Sonnabend überall in den sozialen Medien geposteten Bilder von Menschenmassen auf den Seebrücken und am Strand sei daher der eingeschlagene harte Kurs richtig.

Von Cornelia Meerkatz