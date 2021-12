Zuckerdach und Fenster aus Gelatine: Usedomer Konditor baut Benzer Mühle aus Lebkuchen

Ahlbeck

Morgens in aller Herrgotts Früh ist sie entstanden, die Benzer Mühle aus Lebkuchen und Zuckerguss. Das Meisterwerk von Thore Heinrich, der seit bald drei Jahren als Bäcker und Konditor im Hotel DAS AHLBECK arbeitet, ist dort seit dem gestrigen 1. Advent zu bewundern. Die rund 90 Zentimeter hohe Lebkuchen-Mühle steht im Durchgang vom Stammhaus hinüber zum Neubau, der vor etwas mehr als zwei Jahren eröffnet wurde.

Der Bäckermeister hatte im Herbst 2019 die Ahlbecker Seebrücke als Lebkuchen-Miniatur nachgebaut. Im vergangenen Winter fiel die Aktion wegen des Lockdowns dann aus. Eigentlich wollte er 2020 mit einer „Weltreise“ starten. Das erste Lebkuchen-Modell sollte der Eiffelturm werden. Dann besann sich der gebürtige Pfälzer eines anderen: „Die Leute hier sind sehr heimatbezogen“. Ergo sollte doch wieder ein regionales Motiv entstehen.

Peenebrücke oder Baumwipfelpfad?

Durch seinen Kopf gingen verschiedene Bauwerke, so unter anderem die Peenebrücke in Wolgast und der Baumwipfelpfad in Heringsdorf. Der wäre allerdings zu komplex gewesen. Deshalb fiel letztendlich die Wahl auf die Holländerwindmühle, die auf dem Benzer Mühlenberg steht. Thore Heinrich hat Erfahrung mit seinen speziellen Lebkuchen-Häuschen. Drum weiß er, dass er die Originale nicht hundertprozentig maßstabsgerecht nachbauen kann. Dafür „lebt“ der Lebkuchen zu sehr, will heißen, er arbeitet beim Trocknen noch nach und kann sich verziehen.

Worauf der 25-Jährige Wert legt, ist, dass alles bis auf die Beleuchtung aus essbaren Teilen besteht. „Die Fenster sind aus Gelatinescheiben. Es sind keine Holzstützen drin. Es ist alles aus Teig“, erklärt er dem Betrachter. Der Lebkuchenteig enthält Roggen- und Weizenmehl, Honig, Hirschhornsalz, Pottasche und Gewürze. Verarbeitet wurden für das Modell fast 9 kg Lebkuchenteig, 3 kg Puderzucker und 500 g Eiweiß.

„Lebkuchenteig ist ein Lagerteig. Er liegt schon fünf Monate in der Kühlung“, verrät Thore Heinrich. In der letzten Oktober-Woche wurden dem Lagerteig Hirschhornsalz und Pottasche als Triebmittel hinzugegeben und das Ganze geknetet und die Einzelteile der Mühle gebacken. Wo nötig wurden hinterher noch die Kanten zurecht geschnitten. Das Mühlendach, das in der Fachsprache Kappe heißt, wurde mit viel Zuckerguss geformt und die filigrane Windrose daran befestigt.

Mühlenflügel aus blankem Zucker

Der eigentliche Aufbau erfolgte dann in der Nacht auf den 1. Advent. Bis dahin hatte der Konditor gut 14 Arbeitsstunden in das Kunstwerk investiert. Zunächst wurde der untere Rahmen gebaut, dann die Seitenwände darauf montiert, sprich mit einer Eiweißspritzglasur verklebt. Die Mühlenflügel hat Heinrich mit blankem Zucker angegossen. Damit diese sich nicht so stark verziehen, wurden die Flügel mit weniger Triebmittel gebacken.

Auch wenn die Lebkuchen-Mühle aus komplett essbaren Teilen besteht und lecker duftet, kann sie nach der Weihnachtszeit nicht vernascht werden. Denn durch die trockene Luft wird der Lebkuchen steinhart und man würde sich die Zähne daran ausbeißen. So bleibt das Back-Kunsthandwerk über den ganzen Winter erhalten und wird die Hotelgäste erfreuen. Nicht nur Thore Heinrich wird darauf hoffen, dass das bis ins nächste Jahr hinein auch möglich sein wird.

Mit viel Liebe zum Detail wurde die Mühle nachgebaut. Auf der Haube liegt Schnee aus Eiweiß und Puderzucker und die Windrose zieren Eiszapfen aus Zuckerguss. Quelle: Dietmar Pühler

Von Dietmar Pühler