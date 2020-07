Anklam

Die Pfannkuchen haben es ihr verraten: Justine Lange wusste seit geraumer Zeit, dass sich etwas im Unternehmen ändern wird, aber die Chefs hatten ein Geheimnis darum gemacht. Dann bekam die Auszubildende am Donnerstag, dem Tag der Verkündung, eine wichtige Aufgabe: Pfannkuchen verteilen. Auf ihnen steht – natürlich in Zuckerschrift – Consun Beet. Damit wusste sie ein kleines bisschen vor ihren Kollegen Bescheid.

Auch Manfred Niemann war Geheimnisträger. Er hat das Schild mit dem neuen Namen und dem neuen Logo produziert. Es zeigt ein stilisiertes Blatt, eine Sonne und das Erkennungszeichen der Unternehmensgruppe: die Zuckerrübe. Exakt fünf Minuten nach 15 Uhr schraubt er das Schild auftragsgemäß vor dem Firmengebäude an. Damit ist der alte Name Suiker Unie nun Geschichte.

Anzeige

Neuer Name: Consun Beet

„Den konnte hier sowieso kaum einer aussprechen“, sagt Bram Fetter gut gelaunt. Er ist der operative Geschäftsleiter der bisherigen „Zucker Union“ – so die deutsche Übersetzung – zu der die Anklamer Fabrik gehört. Punkt 15.30 Uhr hisst der Niederländer gemeinsam mit Matthias Sauer, dem Geschäftsführer des Standortes, die neue Flagge. Der Name Consun Beet flattert nun über der Zuckerfabrik im Wind.

Weitere OZ+ Artikel

„Dafür gibt es einen guten Grund“, sagt Bram Fetter. Der Name Suiker Unie existierte seit Jahrzehnten, im Lauf der Zeit kamen immer mehr Unternehmen dazu – erst aus den Niederlanden, dann aus Deutschland, England und Italien. Gemeinsam gehöre man wiederum zum Mutterkonzern Royal Consun.

Manfred Niemann hat das Schild mit dem neuen Logo der Zuckerfabrik Anklam produziert. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Mehr als Haushaltszucker

Aber noch wichtiger: In der Anklamer Zuckerfabrik entstehe längst mehr als weißer Haushaltszucker. Schon jetzt gehören Bioethanol, Biomethan und Futtermittel zu wichtigen Standbeinen der Produktion und dabei soll es nicht bleiben. „Die Verwertung von Eiweiß aus den Rübenblättern ist ein großes Thema“ so Fetter. Außerdem liefere man Komponenten für Bioplastik, Hautpflegemittel oder Wandbeschichtungen. Die Zuckerrübe – englisch „beet“ – wird immer stärker verwertet. Der Name Consun Beet, den alle Standorte übernehmen, trage dem Rechnung.

Die Muttergesellschaft der Zuckerfabrik Anklam hat ein neues Logo und die damit verbundenen Neuausrichtung des Unternehmens bekannt gegeben. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Matthias Sauer bringt es auf den Punkt: „Wir stehen für mehr als für Zucker.“ Gerade zu Beginn der Corona-Krise sei das ja deutlich geworden. Viele Apotheker wurden von der Zuckerfabrik mit Ethanol versorgt, um Desinfektionsmittel zu produzieren. Es bildeten sich damals lange Schlangen.

Zuckerfabrik Anklam bleibt lokaler Name

„Lokal bleiben wir natürlich die Zuckerfabrik Anklam“, betont Sauer. „Wir haben schließlich eine lange Geschichte, auf die wir sehr stolz sind.“ Grundsteinlegung war bereits im Jahr 1883. Deshalb gibt es auf dem neuen Firmenschild auch einen kleinen Zusatz mit dem historischen Namen.

Die Chefs verheimlichen nicht, dass es durchaus auch wirtschaftliche Zwänge sind, die zu den neuen Entwicklungen führen. „Die breite Produktpalette bringt Stabilität auf dem Zuckermarkt“, erklärt Fetter. Der unterliege starken Schwankungen. Insbesondere seit dem Wegfall der Zuckerquote in der EU im Jahr 2017. Seitdem werde immer mehr Zucker produziert und der Preis sei seitdem im Keller.

Auszubildende Justine Lange verteilt Pfannkuchen mit dem neuen Logo der Zuckerfabrik Anklam. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Und nicht zuletzt hoffe er als breit aufgestelltes, modernes Unternehmen auch attraktiv für die Mitarbeiter zu bleiben. Rund 200 sind es in Anklam, so Sauer. Zumindest für Justine Lange ist die Zuckerfabrik sehr attraktiv. Die 17-Jährige ist angehende Industriekauffrau, kommt aus Anklam und freut sich, in der Region bleiben zu können. Sie hält Bram Fetter die Packung mit den Pfannkuchen hin, die sie an alle Mitarbeiter verteilt: „Lecker, Zucker“, sagt er mit Blick auf die Glasur. „Der ist bestimmt aus Zuckerrüben.“

Von Juliane Schultz