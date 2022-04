Zugausfälle auf Usedom wegen Corona: Einschränkungen halten weiter an

Zinnowitz

Fährt der Zug oder fährt er nicht? Vor dieser Frage standen in den vergangenen Tagen einige Zuggäste der Insel Usedom. Aufgrund der angespannten Personalsituation ist es zu einigen Verkehrseinschränkungen gekommen, einige Züge mussten entfallen. Eigentlich sollte ab Montag der Verkehr wieder normal fließen, hieß es auf der Internetseite der Usedomer Bäderbahn (UBB). Weil es aber immer noch so viele coronabedingte Krankmeldungen gibt, werden bis einschließlich Donnerstag, den 7. April, einige Zuglinien gestrichen oder Ersatzverkehr mit Bussen angeboten.

Die Fahrplanänderungen sind an den Infotafeln der Bahnhöfe sowie auf der Internetseite der UBB einsehbar. So fährt die Bahn von Zinnowitz nach Peenemünde nur noch zwischen sechs und 17 Uhr. Ein alternatives Angebot vor oder nach den Fahrzeiten wird nicht gestellt. Die Zugverbindung wird also ohne Alternativen gestrichen.

Teilweise Schienenersatzverkehr mit Bussen

Anders wird es auf der Strecke von Züssow nach Swinemünde gehandhabt: Hier werden ab dem Nachmittag vier Buslinien als Schienenersatzverkehr von Swinemünde oder Heringsdorf nach Zinnowitz, Wolgast oder Züssow eingesetzt. Zwischen 5.30 Uhr und 17.30 Uhr fahren die Züge auf dieser Strecke wie gewohnt. Vor 5.30 Uhr verkehren allerdings weder Busse noch Züge.

Das sorgt für Unmut bei betroffenen Fahrgästen. OZ-Leser André Junge ist auf die Bahn angewiesen, fährt täglich von Zinnowitz nach Heringsdorf. Nach Feierabend muss er nun abends mindestens eine Stunde auf den Bus warten. Und er müsse mit dem Schienenersatzverkehr eine längere Fahrtzeit in Kauf nehmen als mit der Bahn, schreibt er in einem Leserbrief. Vor allem kritisiert er die fehlende Fahrgastinformationsanzeige. Nicht an allen Haltepunkten werde man über die aktuelle Situation informiert.

„Usedom möchte eine Tourismus-Insel sein aber in Sachen Fahrgastinformationsanzeigen lebt die Insel in der Steinzeit“, schreibt der Leser. „Die Touristen die auf der Insel Urlaub gerade machen sind sehr überrascht wenn kein Zug kommt und sie keine Infos bekommen weil es auch nur zwei Reisezentren gibt, eins in Heringsdorf das andere in Zinnowitz. Dazwischen ist man auf sich gestellt.“

Von sp