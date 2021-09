Wolgast

126 Einsätze bislang allein in diesem Jahr – die Freiwillige Feuerwehr Wolgast ist in der Region die Wehr, die am häufigsten gerufen wird, wenn Hilfe nottut. Auf mehr Einsätze kann lediglich die Berufsfeuerwehr Greifswald verweisen. „Den Mitgliedern unserer Wehr wurde in diesem Jahr alles abverlangt, denn wegen der Corona-Pandemie konnten wir ja im vergangenen Jahr auch lange nicht unsere regelmäßigen Ausbildungseinheiten absolvieren“, erklärt Wehrleiter und Hauptbrandmeister Andreas Kycia.

Wolgasts Wehrführer Andreas Kycia ist seit 29 Jahren im Brandschutz tätig. Quelle: Cornelia Meerkatz

Von den 126 Einsätzen waren 48 Brände. 78 Mal wurden die Kameradinnen und Kameraden zu sogenannten Hilfeleistungen gerufen – das sind vielfach Verkehrsunfälle, aber auch beispielsweise Türöffnungen. Im Gedächtnis sind den Wolgaster Feuerwehrmännern und -frauen vor allem die beiden Großbrände zu Pfingsten in dem leer stehenden Gebäude im Schiffbauerdamm und der Brand zwei Wochen später in der St. Jürgen-Kapelle. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. „Glücklicherweise kamen bei beiden Bränden keine Menschen zu Schaden, aber der Sachschaden ist dennoch enorm und geht in die Hunderttausende“, weiß Kycia (40), der seit 29 Jahren bei der Feuerwehr Mitglied ist. Auch die beiden schweren Unfälle auf der B 111 am Ziesaberg, einmal mit sieben Schwerverletzten, das andere Mal mit einem Pkw, der sich überschlug und im Graben landete, lassen sich so leicht nicht ausblenden. „Aber wir konnten immer helfen, waren sehr schnell vor Ort – und das zählt“, so der Wehrführer.

Imposante Technikschau am Tag der offenen Tür

140 Jahre alt ist die Wolgaster Feuerwehr, sie wurde am 15. September 1881 gegründet. Zusammen mit seinem Stellvertreter Mario Padowski freut er sich, dass es nun wieder möglich ist, den Wolgastern und vielen Gästen auch öffentlich zu demonstrieren, welche Leistungsstärke dahinter steckt – deshalb wurde am Sonnabend zum Tag der offenen Tür eingeladen. Zwar meinte es das Wetter mit den ehrenamtlichen Brandschützern nicht sonderlich gut, doch Nieselregen und herbstliche Kühle taten der guten Stimmung und dem großen Interesse für die imposante Technik keinen Abbruch. Mehrere hundert Besucher nahmen den riesigen Fuhrpark in Augenschein und schauten bei Übungen, etwa der Bergung von Verletzten aus einem Unfallauto, zu.

Auch die Jüngsten von der Jugendfeuerwehr demonstrierten am Tag der offenen Tür ihr Können. Quelle: Tilo Wallrodt

Insgesamt zählt die Wolgaster Feuerwehr 120 Mitglieder. 72 davon gehören zu den Aktiven samt Reserve. Die Kinder- und Jugendabteilung hat 26 Mitglieder und 22 altgediente Brandschützer sind in der Ehrenabteilung. Vier Frauen rücken derzeit aktiv mit aus, wenn der Piper geht und Alarm ausgelöst wird. Dazu gehören Madlen Krause, Maria Löffler (23) und Odette Appel (24). Krause leitet zudem gemeinsam mit Stephan Vogtmann die Jugendfeuerwehr. Die 36-jährige Gruppenführerin hatte an diesem Tag besonderen Grund zur Freude: Zusammen mit Appel wurde sie am Abend während des Feuerwehrballs zur Oberlöschmeisterin befördert und für 20 Jahre Mitgliedschaft in der Wehr ausgezeichnet.

Zur Galerie Mit einem Tag der offenen Tür und einem zünftigen Feuerwehrball begingen die 120 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast ihr 140-jähriges Bestehen. Viele Wolgaster nutzten die Möglichkeit, die imposante Technikschau zu besichtigen.

Wolgast wird Standort eines Waldbrand-Tanklöschfahrzeugs

Die Einsatzstärke der Wolgaster Wehr würdigte auch Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU), der zugleich Vorsitzender des Feuerwehr-Fördervereins ist, den es seit fünf Jahren gibt. Natürlich war er nicht mit leeren Händen gekommen: Dass es ein neues Mehrzweckboot gibt, wissen die Mitglieder allesamt schon, die Bestellung ist ausgelöst, Lieferung Frühjahr 2022. Dass Wolgast vom Kreis als Standort für ein Waldbrand-Tanklöschfahrzeug vom Typ Tatra mit 5000 Litern Wasser festgelegt wurde, war auch schon durchgesickert. Freudig wurde die Nachricht aufgenommen, dass die Wehr von Buddenhagen als Ortsteil der Stadt Wolgast nicht erst 2023, sondern bereits im kommenden Jahr ein neues Löschfahrzeug erhält.

Diese Frauen und Männer wurden während des Feuerwehrballs am Sonnabend im Dienstgrad befördert. Quelle: Tilo Wallrodt

Und dann zog Weigler, der noch einmal darauf verwies, dass die Frauen und Männer der Feuerwehr unzählige Stunden ihrer Freizeit alljährlich für den Schutz der Bevölkerung uneigennützig zur Verfügung stellen, die größte Überraschungskarte – die Zusage für den Umbau des Gerätehauses am Ortseingang ist da. Für 1,5 Millionen Euro soll ab dem kommenden Jahr ein Anbau entstehen, der für die neuen Fahrzeuge Platz bietet und wo auch die Jugendfeuerwehr endlich ihren eigenen Bereich erhält. Die strahlenden Gesichter der Brandschützer sprachen Bände.

140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Wolgast – Auszeichnungen, Ehrungen und Beförderungen Quelle: Tilo Wallrodt

Unterstützung von Firmen der Stadt

Zwei Drittel der Summe, 970 000 Euro, fördert das Land. Das andere Drittel stemmt die Stadt zusammen mit dem Förderverein. Wehrführer Andreas Kycia war es deshalb ein Bedürfnis, neben den Stadtvertretern auch den Mitgliedern des Fördervereins und mehreren Wolgaster Unternehmen, wie Hadrian, Sitte und der Wowi, für die große Unterstützung zu danken.

Ehrungen:

Roswitha Schlutt – 10 Jahre Mitgliedschaft FFW Wolgast

Madlen Krause, Maik Schmidt und Klaus-Peter Schlutt – 20 Jahre Mitgliedschaft FFW Wolgast

Mirko Neubauer und Torsten Wodtke – 25 Jahre Mitgliedschaft FFW Wolgast

Roswitha Teßendorf – 30 Jahre Mitgliedschaft FFW Wolgast

Hauptfeuerwehrfrau Inge Neumann erhielt für 40-jährige Mitgliedschaft das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes in Gold am Bande.

Oberbrandmeister Klaus Blum erhielt für 50-jährige Mitgliedschaft das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes in Gold am Bande.

Uwe Neumann erhielt für 50-jährige Mitgliedschaft das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes in Gold am Bande.

Beförderungen:

Uwe Neumann – Hauptbrandmeister, Madlen Krause und Odette Appel – Oberlöschmeisterin, Maik Schmidt – Löschmeister und mehrere Ernennungen zu Feuerwehrfrauen und -männern.

Von Cornelia Meerkatz