Zustimmung für Grundschulneubau in Koserow

Koserow

Die Gemeindevertretung des Bernsteinbades hat die am Montagabend vorgelegte Planung für den Grundschulneubau mit großer Zustimmung aufgenommen. Die Planung war durch das örtliche Architektur- und Planungsbüro Achim Dreischmeier erstellt worden und beinhaltet unter anderem die vorgesehene Raumaufteilung. Laut Bürgermeister René König löste die Vorarbeit für das Bauvorhaben „durchweg Begeisterung“ aus.

Die Gemeinde mache Druck, um möglichst Mitte 2020 den Bauantrag stellen zu können. „Wenn wir die Schule in den nächsten drei Jahren fertig bekommen sollten, wäre das ideal“, so das Ortsoberhaupt. Dazu gehöre auch der Umbau der alten Schule, in die der Hort Einzug halten soll. Die Gemeinde will Fördergelder für das rund 7 Millionen Euro teure Bauvorhaben einwerben. Die Bauplanung war erst vor wenigen Tagen mit Grundschule und Hort abgestimmt worden.

In Auftrag gegeben wurden in nichtöffentlicher Sitzung die Fachplanungsleistungen für die Tragwerk, Brandschutz und Baugrunduntersuchung.

Von Steffen Adler