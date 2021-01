Corona-Impfgegner haben in den vergangenen Tagen Flugblätter verteilt, die in vielen Briefkästen im Kreis Vorpommern-Greifswald landeten. Ärztekammern distanzieren sich davon. Ein Karlshagener empfindet den Zettel als Hetze und wehrt sich.

Angst vor dem Covid-19-Impfstoff machen Flugblätter, die am Wochenende in Briefkästen in Vorpommern-Greifswald lagen. Quelle: foto: dpa