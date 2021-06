Zweckverband Abwasser: Lubmins Bürgermeister zum neuen Vorsteher gewählt

Greifswald

Der Lubminer Bürgermeister Axel Vogt ist ab sofort neuer Vorsteher des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Boddenküste (ZWAB). Am vergangenen Mittwochabend sprach sich während der Verbandsversammlung im Dersekower Landhof eine große Mehrheit der anwesenden Bürgermeister für den 54-Jährigen aus. Er folgt damit Dr. Michael Harcks (70) aus Hanshagen, der 23 Jahre lang als Vorsteher die Geschicke des Verbandes maßgeblich und erfolgreich mitgestaltet hat.

In seinen Dankesworten lobte Vogt nach seiner Vereidigung ausdrücklich das unter Harcks praktizierte souveräne wie verantwortungsvolle Miteinander, das er nun gern fortsetzen und durch eigene Initiativen ergänzen möchte. Unter anderem kündigte er an, dass alle Mitgliedsgemeinden bzw. deren Bürgermeister nach Sitzungen von ZWAB-Gremien innerhalb weniger Tage die Protokolle unaufgefordert erhalten sollen. Dies könnte helfen, sich in schwierige technische Sachverhalte sowie teure Investitionen besser einzuarbeiten, um dann kompetent mitentscheiden zu können.

„Einschneidende Maßnahmen“ zur Trinkwasserversorgung nötig

Der Vorstand befasste sich am Mittwoch auch mit der Fortschreibung des Trinkwasserkonzeptes, wozu eine Studie des Planungsbüros IPRO Consult vorgestellt wurde. Wie der externe Gutachter betonten auch Betriebsleiter und Technischer Leiter des ZWAB, dass man nicht umhinkomme, einschneidende Maßnahmen zu ergreifen, um die Trinkwasserversorgung der Bürger mittel- und langfristig abzusichern. Das Konzept im jetzigen Stadium sieht vor, das Wasserwerk in Levenhagen auszubauen, zusätzliche Speicherkapazitäten zu errichten und Verteilungsleitungen zu erneuern bzw. Rohrleitungstrassen zu ertüchtigen.

Wassereinkauf von EWN soll reduziert werden

Alles diene dem Ziel, den Wassereinkauf aus der Fassung Lodmannshagen (im Eigentum der EWN) zu reduzieren und dadurch Geld zu sparen. Die Bürgermeister verständigten sich darauf, in die Diskussion über die Studie noch einmal intensiv einzusteigen. Parallel dazu wurde indes mehrheitlich beschlossen, gleichzeitig mit den ersten Maßnahmen zu beginnen, die Versorgungssicherheit für das gesamte Zweckverbandsgebiet abzusichern. Dafür spreche auch die aktuell überaus günstige Zinslage auf dem Geldmarkt, mahnte Betriebsleiter René Stockmann mehrfach an.

Obwohl noch nicht attestiert, verkündete Stockmann weiter, dass durch den Verband im Vorjahr ein erfolgreiches Betriebsergebnis erwirtschaftet wurde. Für Trink- und Abwasserbereich nannte er ein Plus von insgesamt etwa 780 000 Euro. Kredite seien reduziert, die Eigenkapitalquote hingegen verdoppelt worden.

In den Vorstand des ZWAB nachgewählt wurde der Dersekower Bürgermeister Robert Lossau. Er nimmt die Stelle des verstorbenen Hinrichshäger Bürgermeisters Marko Diedrich ein. Eine weitere Verbandssitzung wurde für den September in Aussicht gestellt.

Von Steffen Adler