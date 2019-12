Zwei Babys zum Nikolaus in Greifswald

Greifswald

Der Nikolaustag 2019 war für zwei Familien aus Ducherow und Karlshagen bestimmt ein ganz besonders schöner. Am 6. Dezember kamen nämlich in der Greifswalder Unimedizin der derzeit wohl jüngste Ducherower Bela Gabriel Nikolas Neumannund der Karlshagener Theodor Trogisch zur Welt.

Bela Gabriel Nikolas erblickte das Licht der Welt um 0.12 Uhr mit 45 Zentimetern Körpergröße und 1910 Gramm Gewicht. Ob sein Name „Nikolas“ tatsächlich mit dem Nikolaustag zusammenhängt? Wir wissen es nicht. Theodor jedenfalls machte seinen ersten Schrei um 12.18 Uhr mit 3490 Gramm, verteilt auf 50 Zentimeter.

Hallo Jamie , Liam und Gerda !

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 20 Geburten an der Unimedizin gezählt. Gleich am Montag – dem 2. Dezember – wurde der Greifswalder Jamie Luca Herzog(14.26 Uhr mit 50 Zentimetern und 3310 Gramm) geboren. Einen Tag darauf – am 3. Dezember – folgten der Greifswalder Liam Friedrich Blohm (7.50 Uhr, 50 cm, 2720 g), Gerda Ilona Sommer aus Züssow (14.31 Uhr, 52 cm, 3840 g), Sophie Ella aus Lubmin (15.15 Uhr, 52 cm, 3940 g) und Elaine Wittaus Loissin (16.52 Uhr, 48 cm, 3070 g).

Alles Gute für zwei Müllers !

Am 4. Dezember das Licht der Welt erblickten indes Fritz Rudolf Brandiesaus Diedrichshagen (14.27 Uhr, 53 cm, 3550 g), Maya Marlene Mülleraus Grimmen (23.39 Uhr, 48 cm, 2485 g) und ihre Nachnamens-Vetterin Mila Müller aus Spantekow (23.50 Uhr, 51 cm, 3640 g). Drei Geburten gab es dann am 5. Dezember: nämlich die der Greifswalderinnen Amelie Albroscheit(3.33 Uhr, 49 cm, 3550 g), Marie Beyer(13.24 Uhr, 51 cm, 3340 g) und Merle Seyfarth(1.40 Uhr, 53 cm, 3530 g).

Merle Seyfarth wurde am 5. Dezember geboren. Quelle: Fotostudio Wasmund

Viel Glück im Leben!

Künftig am 7. Dezember Geburtstag feiern künftig Bela Valentin Hügelaus Mellenthin (5.47 Uhr, 54 cm, 3930 g) und Megan Melina Rützaus Heringsdorf (23.36 Uhr, 52 cm, 3300 g). Ein echtes Sonntagskind ist Ole Mennebeckaus Pegau. Er wurde am 8. Dezember um 12.17 Uhr geboren – 45 Zentimeter groß und 1950 Gramm leicht.

Wir wünschen allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben – natürlich auch jenen, die an dieser Stelle auf Wunsch der Eltern nicht genannt werden sollen.

Von Thomas Pult