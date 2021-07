Insel Usedom

Traurige Bilanz des Wochenendes auf der Insel Usedom: Innerhalb von drei Stunden gab es am Sonntag zwei Badetote zu beklagen. Die Männer aus Sachsen-Anhalt beziehungsweise Sachsen waren betagte Senioren jenseits der 80, die auf Usedom urlaubten.

Ein 83-jähriger Mann aus Leipzig ist am Sonntag in der Ostsee vor Kölpinsee ums Leben gekommen. Der Mann war am Nachmittag gegen 15.30 Uhr an den Strand von Kölpinsee baden gegangen. Als er gegen 18.45 Uhr immer noch nicht zurück war, meldete ihn am Abend seine 79 Jahre alte Ehefrau als vermisst, wie das Polizeipräsidium in Neubrandenburg weiter mitteilte.

Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durch mehrere Funkstreifenwagen des Polizeireviers Heringsdorf und die Freiwillige Feuerwehr Ückeritz eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Video: Urlauber (83) tot aus der Ostsee auf Usedom geborgen

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Nach einem Bürgerhinweis habe der vermisste Rentner schließlich von der Feuerwehr leblos im Wasser treibend gefunden und geborgen werden können. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Angehörigen des Mannes wurden seelsorgerisch betreut. Obwohl es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe, sei durch die Kriminalpolizei Anklam ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. 

Ebenfalls am Sonntag war bei Karlshagen ein 82 Jahre alter Rentner aus Halle in Sachsen-Anhalt ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 15.30 Uhr aus der Ostsee vor Karlshagen leblos geborgen worden. Trotz sofortiger Reanimation durch die Ersthelfer und den mit dem Rettungshubschrauber hinzugekommenen Notarzt verstarb der Rentner.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warnung vor Selbstüberschätzung der eigenen Kräfte

Erfahrene Rettungsschwimmer auf der Insel Usedom warnen, dass gerade ältere Menschen sehr schnell von einer Notfallsituation betroffen sein können. So soll man nicht sofort nach dem Eintreffen am Strand ins Wasser gehen/springen, weil der Körper oftmals noch überhitzt ist.

Zudem würden Senioren jenseits der 80 Jahre beim Bad in der Ostsee oftmals nicht daran denken, dass durch eine oder andere bereits vorhandene Vorerkrankungen des Herzens und des Kreislaufs der Gang ins Wasser langsam und mit Bedacht erfolgen sollte. Und manchmal spiele leider auch die Selbstüberschätzung der eigenen Kräfte oder das Nichtbeachten von vorhandenen Strömungen bzw. des Wellengangs bei solch tragischen Badeunfällen eine Rolle.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die auf Usedom tätigen Rettungsschwimmer appellieren daher noch einmal an alle Badenden, egal ob Urlauber oder Einheimische, nicht erhitzt und hastig ins Wasser zu gehen, nicht zu lange zu schwimmen und zu tauchen und immer die Warnhinweise an den Rettungstürmen zu beachten.

Von Cornelia Meerkatz