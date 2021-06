Greifswald

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswalder ist seit einigen Tagen so niedrig wie zuletzt im August 2020. Nach zehn Tagen ohne Neuinfektionen hat sich am Dienstag erstmals wieder ein Einwohner des Landkreises mit Covid 19 infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 0,4 (Stand Mittwoch 15.02 Uhr, Bericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales). Insgesamt sind derzeit zwei Landkreiseinwohner an Corona erkrankt, wie Anke Radlof, Sprecherin der Kreisverwaltung, mitteilt. Die Person, die bereits seit Längerem erkrankt gilt, gilt vermutlich ab Donnerstag als geheilt. Dies muss noch ein PCR-Test belegen.

Da jeder Coronainfizierte eine Woche nach Feststellung der Infektion aus der Sieben-Tage-Inzidenz herausfällt, dann aber in aller Regel weiterhin positiv ist, gibt es in aller Regel selbst dann noch erkrankte Personen im Landkreis, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz bei null liegt.

Vier Coronapatienten im Klinikum

Im Uniklinikum Greifswald werden derzeit vier Patienten wegen Covid 19 behandelt. Drei von ihnen liegen auf der Intensivstation, wie Christian Arns, Sprecher der Unimedizin, mitteilt. Mindestens drei der Patienten haben ihren Wohnsitz nicht in Vorpommern-Greifswald, werden deswegen nicht in der Statistik der Kreisverwaltung geführt.

Alle derzeit geltenden Regeln bleiben bestehen, selbst wenn der Landkreis über einen längeren Zeitraum die Inzidenz von 0,0 aufweisen sollte. Die erste Verschärfungsstufe ist ab einer Inzidenz von zehn geplant.

Von kat