Zwei Fälle von WhatsApp-Betrug in MV: Frau in Heringsdorf verliert 1800 Euro

Heringsdorf

Die Fälle von Betrug über den Messengerdienst WhatsApp häufen sich in MV offenbar. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gelang es unbekannten Tätern in zwei Fällen erneut, ihren Opfern Geld abzunehmen.

Nachricht mit etlichen Emojis bestückt

Polizeisprecherin Nicole Buchfink: „Im ersten Fall nahm eine 58-jährige Frau aus der Gemeinde Heringsdorf auf Usedom an, mit ihrem Sohn über den Messengerdienst zu schreiben, dessen altes Handy kaputt sei.“ Mit etlichen Emojis bestückt habe der angebliche Sohn die Mutter schließlich gefragt, ob sie eine Überweisung für ihn vornehmen könne.

„Die deutsche Geschädigte überwies über 1800 Euro per Sofortüberweisung. Erst als die Bitte nach einer zweiten Überweisung erfolgte, wurde sie misstrauisch und fragte bei ihrem echten Sohn nach“, so die Polizeisprecherin.

Frau nahm drei Überweisungen vor

In Waren (Müritz) hatte derweil eine 70-Jährige geglaubt, mit ihrem Bruder zu schreiben, obwohl auch sie mit den Worten „Hallo Mama“ angeschrieben wurde. Sie speicherte die unbekannte Nummer unter dem Namen ihres Bruders ab und überschrieb somit seine eigentliche Telefonnummer. Die Deutsche nahm insgesamt drei Überweisungen vor und verlor dabei über 4200 Euro. Zwischendurch rief die Geschädigte die neue Telefonnummer an, es ging jedoch niemand ans Telefon. „Erst bei der vierten Bitte um Überweisung wurde die Seniorin misstrauisch und sie erstattete Anzeige“, so Polizeisprecherin Buchfink.

Sie warnt: „Die Täter bitten die Geschädigten immer, die Überweisungen per Blitz-, Sofort- oder Echtzeitüberweisung vorzunehmen. So ist es der Bank bei Feststellung des Betruges nicht mehr möglich, das Geld zurück zu holen.“

Erst am Mittwoch waren bei der Polizei zwei Fälle aus angezeigt worden, in denen es Tätern gelungen war, über WhatsApp-Betrug an Geld zu gelangen.

Von OZ/al