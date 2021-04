Zwei Pkw gehen in Ueckermünde in Flammen auf

Ueckermünde

Zwei Pkw Mercedes sind am Karfreitag in Ueckermünde in Flammen aufgegangen. Gegen 2.40 .Uhr meldet ein Zeuge der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald den Brand in der Lübecker Straße der Hafenstadt an der Ueckermündung. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannten beide Fahrzeuge, ein Mercedes S-Klasse und ein Mercedes Vito, in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte durch 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Ueckermünde und Bellin gelöscht werden.

Sachschaden enorm: rund 50 000 Euro

Das Feuer verursachte einen enormen Sachschaden, den die Polizei auf rund 50 000 Euro schätzt. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Die werden gebeten, sich im Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771/82224 oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von OZ