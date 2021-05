Wolgast

Großer Erfolg für zwei Wolgaster Musikschüler beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Sie holten zwei 1. Preise und ließen damit ihre Mitbewerber weit hinter sich dank überragender Leistungen. Allerdings fand der Bundeswettbewerb in einem völlig anderen Rahmen statt als normalerweise.

Nachdem im letzten Jahr der Wettbewerb wegen der Coronapandemie auf Regionalebene sein Ende fand, ging man in diesem Jahr neue Wege. Der Bundeswettbewerb 2021 fand vom 22. bis zum 26. Mai erstmalig im Online-Format statt. Alle jungen Musiker und Musikerinnen, die sich in den 16 Landeswettbewerben und den Ausscheiden in den deutschen Schulen in Spanien/Portugal, östliches Mittelmeer und Nord/Ost Europa für das Bundesfinale qualifiziert hatten, schickten ihre Musikvideos an die Geschäftsstelle des Deutschen Musikrates.

Jury sah 1730 Wertungsspiel-Videos

140 Juroren bewerteten die 1730 Wertungsspiel-Videos von insgesamt 2250 Teilnehmern. Professor Ulrich Rademacher, Vorsitzender von „Jugend musiziert“, dankte allen für die Mühen und bezeichnete diese Resonanz als „wunderbares starkes Zeichen junger Musik“. Um trotzdem allen Teilnehmern und Musikinteressierten diesen Wettbewerb nahe zu bringen, wurde an den fünf Wertungstagen Jumu-TV live ausgestrahlt. Neben viel Musik mit Ausschnitten hervorragender Preisträger des laufenden Wettbewerbes und der Ergebnisbekanntgabe gab es auch einen Blick hinter die Kulissen. Übertragen wurden zudem Workshops, Videos über Bremen und Bremerhaven, den eigentlichen Austragungsorten des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert 2021“.

Gleich zweimal Höchstpunktzahl für Wolgast

Für die sechs jungen Teilnehmer der Kreismusikschule Wolgast-Anklam, die den Landkreis Vorpommern-Greifswald mit ihren Wertungsvideos beim 58. Bundesfinale vertraten, waren die besonderen Bedingungen keine Hürde. „Sie kehrten mit herausragenden Ergebnissen zurück. Gleich zweimal wurde an sie die Höchstpunktzahl von 25 Punkten und einem 1. Bundespreis vergeben“, berichtet eine überglückliche Leiterin der Wolgaster Musikschule, Marika Guddat.

Avelina Margarete Neye ist 1. Bundespreisträgerin und erhielt 25 Punkte in der Kategorie Saxofon solo. Joe Schröder als jugendlicher Begleiter auf dem Akkordeon erhielt ebenfalls 25 Punkte und einen 1. Bundespreis. Jakob Kropf im Fach Klarinette solo erspielte sich mit 22 Punkten einen 2. Bundespreis. Lilly Lydia Lemke, Klarinette solo, von Joe Schröder begleitet, wurde mit 20 Punkten ein 3. Bundespreis zugesprochen. Ebenfalls einen 3. Bundespreis mit 21 Punkten erspielte sich Lena Anna Marie Bade an der Orgel. Sie wird in Greifswald unterrichtet. Mit sehr gutem Erfolg vom Bundeswettbewerb kehren Lena Anna Marie Bade, Querflöte solo 19 Punkte, Avelina Margarete Neye, Klarinette solo 18 Punkte und Marlene Muschkowitz, Klarinette solo 17 Punkte, zurück.

Marika Guddat möchte aber auch für die hervorragende Vorbereitung unter erschwerten Coronabedingungen den beteiligten Musikpädagogen ein großes Dankeschön sagen. Die Vertreter der Musikschule Wolgast wurden unterrichtet von Karola Baltsch Klarinette/Saxofon, Lilija Russanowa (Lübeck) Saxofon, Maria Schüler Querflöte, Andrea Neye Akkordeon, Agnes Rabast, Klavier, Jadwiga Mikolajczyk Klavier, Lilit Grigoryan (Rostock) Klavier und Jörn Backhaus Klavier.

Jugend musiziert ist das renommierteste Musikförderprojekt Deutschlands. Seit seinem Bestehen vor 58 Jahren haben bisher knapp eine Million Kinder und Jugendliche an diesem Wettbewerb teilgenommen.

Von Cornelia Meerkatz