An der Ostsee wird wieder gemordet, natürlich nur im Film. Zwei neue Folgen der Reihe „Usedom-Krimi“ werden bis Ende April gedreht. Worum es in den Geschichten geht und wer die neuen Gesichter unter den Schauspielern sind, lesen Sie hier. Einer hat einen ganz berühmten Vater.

Stehen erstmals vor der Kamera für den Usedom-Krimi: Nikolai Kinski spielt in „Gute Nachrichten“ den bekannten TV-Moderator Jonas Gomez. Christina Große, die am Sonntag im Tatort „Hubertys Rache“ zu erleben ist, wird in der Usedom-Krimi-Episode „Schneewittchen“ zu erleben sein. Quelle: Oliver Feist/Thomas Kost WDR/Bavaria Fiction GmbH