Wolgast

Klar ist: Die Wolgaster Innenstadt benötigt für eine Belebung neue Impulse. Zwei große Bauvorhaben sollen in diese Richtung wichtige Akzente setzen. Am Sonnabend, dem 5. Tag der Städtebauförderung, erfolgte der offizielle Startschuss für die beiden Neubauprojekte, die jeweils bis Ende 2020 in die Tat umgesetzt sein sollen.

WoWi investiert etwa 4,5 Millionen Euro

Einerseits will die Wohnungswirtschafts GmbH (WoWi) Wolgast ein Wohn- und Geschäftshaus modernen Gepräges auf dem Grundstück Steinstraße 15 platzieren. 38 Jahre nach dem verheerenden Brand des Hotels „Deutsches Haus“ soll die Baulücke endlich geschlossen werden. In dem 4,5 Millionen Euro teuren Neubau sind zwei Gewerbe- und zwölf moderne, barrierefreie Wohneinheiten geplant. Noch 2019 sollen schon Vormietverträge mit Interessenten geschlossen werden, so WoWi-Geschäftsführer Jan Koplin. Auch eine Tiefgarage mit 15 Pkw-Stellflächen soll entstehen.

Andererseits planen Toralf und Cornelia die Sanierung beziehungsweise den Umbau des historischen Eckhauses Lange Straße 10. Der Wohn- und Geschäftskomplex soll fortan neun bis zehn Wohnungen und eine Gewerbeeinheit beherbergen.

Auch ein Teil der Langen Straße präsentierte sich am Sonnabend als kleine Festmeile.Im Hintergrund ist das Objekt Lange Straße 10 mit Turm zu sehen. Quelle: Tom Schröter

Zwischen beiden künftigen Bauplätzen war eine kleine Festmeile mit Info-Ständen zu den zwei Vorhaben, einer Bühne mit allerlei Akteuren und kulinarischer Beköstigung aufgebaut, die allesamt recht gut angenommen wurden. Das 1. Pommersche Blasorchester läutete die Veranstaltung musikalisch ein.

Hier ein Blick in den lauschigen Innenhof des Eckhaus-Ensembles Lange Straße 10. Die Speicherfassade soll größtenteils erhalten bleiben. Quelle: Tom Schröter

Viele Wolgaster und Gäste der Stadt nutzten die Möglichkeit, sich über die Planung zu informieren. Familie Lada öffnete zudem ihr Objekt zum Zweck der Besichtigung – ein Angebot, das sich viele Neugierige nicht entgehen ließen. Es herrschte allgemeines Staunen angesichts des ebenso geräumigen wie interessanten Inneren des Altbaus. Besondere Aufmerksamkeit erregte der urige Innenhof – ein lauschiges Plätzchen, das dem Blick sonst verborgen ist. Altes Fachwerk und eine backsteinerne Speicherfassade mit Aufzug gab es unter anderem zu entdecken.

In Kürze werden Betonpfähle gerammt

Auf der Bühne stellten die Investoren ihre Projekte in knappen Worten vor. Während die WoWi schon in Kürze Betonpfähle zur Sicherung der Nachbarbauten in den Boden bringen lassen will, wartet Familie Lada noch auf eine wichtige Finanzierungszusage seitens der Bank, wie Toralf Lada auf Nachfrage informierte. „Von mir aus könnte es lieber heute als morgen losgehen, wir stehen quasi Gewehr bei Fuß“, so der Steinmetzmeister.

Auf der Bühne stellten die Investoren Toralf Lada (r.) und WoWi-Geschäftsführer Jan Koplin (Mitte) sowie Bürgermeister Stefan Weigler die Projekte in kurzen Worten vor. Quelle: Tom Schröter

Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) führte unterdessen an, dass im Stadkern von Wolgast seit der Wende rund 40 Millionen Euro an Städtebaufördermitteln und kommunalen Geldern in die Sanierung von Gebäuden und der Infrastruktur geflossen seien. Und: Erfahrungsgemäß fielen die Investitionen im privaten Bereich rund sechs Mal so hoch aus wie die öffentlichen Aufwendungen.

Hoffnungen auf vitale Wolgaster Innenstadt

Die Wolgaster verbinden mit den beiden Bauprojekten starke Hoffnungen für eine attraktivere Innenstadt. „Es wird ja mal Zeit, dass die Lücke in der Steinstraße verschwindet“, meinte zum Beispiel Clemens Kolkwitz (69). „Ich hätte mir gewünscht, dass die alte Fassade aus den Gründerjahren nachgebaut worden wäre. Aber auch der moderne Entwurf gefällt wir ganz gut.“ Peter Dämering (77) äußerte sich ähnlich: „Ich bin auch für den Lückenschluss, wenn ich mir auch hier und da eine andere Architektur gewünscht hätte.“

„Die private Initiative, sich am alten Marktplatz zu engagieren, ist nur zu begrüßen“, lobte indes Brigitte Grugel (67). „Es ist schön, wenn dieses historische Gebäude eine Aufwertung erfährt.“ Reinhardt Plückhahn (70) zollt den Investoren ebenfalls seinen Respekt: „Ich ziehe den Hut vor dem Ehepaar Lada, das sich dieser Ruine annimmt.“

Tom Schröter