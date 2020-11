Greifswald

In Mecklenburg-Vorpommern ist mit Vorpommern-Greifswald ein zweiter Landkreis von der Vogelgrippe betroffen. Der Erreger sei bei einer toten Möwe nahe Greifswald und bei einer Wildente in Lütow auf der Insel Usedom nachgewiesen worden, sagte ein Landkreissprecher am Donnerstag. Bei den Tieren wurde der Subtyp H5N8 festgestellt.

Der Landrat hat jetzt eine Allgemeinverfügung zur Aufstallung von Geflügel zum Schutz gegen die Klassische Geflügelpest erlassen.

Folgendes gilt jetzt:

Für die benannten Gebiete wird die Aufstallung von Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten, Gänse) angeordnet. Geflügel darf nur entweder in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss, gehalten werden.

Die Genehmigung von Ausnahmen ist schriftlich beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises zu beantragen. Geflügelhalter, die bisher ihre Tiere nicht beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt angezeigt haben, müssen das nachholen. Infos dazu unter Tel. 03834 / 8760 3821, -3814.

Im gesamten Kreis sind Geflügelausstellungen und Geflügelmärkte ab sofort verboten. Veranstaltungen mit Tauben sind von dem Verbot ausgenommen.

Hohe Todeszahlen im Bestand überprüfen

Wer Geflügel im Landkreis hält, muss sicherstellen, dass die Tiere nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel nicht zugänglich sind, die Tiere nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, getränkt werden und Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen kann, für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden.

Geflügelhalter sind verpflichtet, bei erhöhter Sterblichkeit im Bestand – innerhalb von 24 Stunden bei bis zu 100 gehaltenen Tieren drei oder mehr verendete Tiere bzw. bei mehr als 100 gehaltenen Tieren mehr als zwei Prozent der Tiere des Bestandes verendet – eine Infektion mit dem aviären Influenzavirus durch einen Tierarzt ausschließen zu lassen.

Als erste Landkreis Vorpommern-Rügen betroffen

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch Veröffentlichung auf der Homepage des Landkreises unter www.kreis-vg.de in Kraft.

Als erster Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr war Vorpommern-Rügen betroffen. Dort gelang es dem hochansteckenden Erreger auch bereits, in einen Nutztierbestand vorzudringen. Bei dem Züchter in Zingst auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst wurden alle 92 Hühner, Enten und Gänse getötet.

