Zweiter Supermarkt in Koserow: So geht es nach der Entscheidung im Gemeinderat weiter

Koserow

In Sachen zweiter Supermarkt ist das Bernsteinbad Koserow einen weiteren, wenn auch kleinen Schritt voran gekommen. Dafür sorgte ein mehrheitlich gefasster Beschluss der Gemeindevertreter am Dienstagabend. Bei sechs Ja- sowie jeweils drei Neinstimmen und Stimmenenthaltungen wurde das jüngst extern von der Lübecker Unternehmung Cima erstellte Einzelhandelskonzept für Koserow angenommen.

Es beinhaltet unter anderem eine Fläche am Kölpinseer Weg, unweit der Inselküche, als klar favorisierten Standort, wogegen sich seit längerem eine Bürgerinitiative versucht stark zu machen. Laut Bürgermeister René König (parteilos) sind die weiter analysierten Standorte Förster-Schrödter-Straße und Parkplatz am Torfloch weitestgehend ungeeignet und ein Areal am Triftweg unter anderem wegen der problematischen Grundstückserwerbssituation und der nicht genehmigungsfähigen Zufahrt über die B 111 ebenfalls mit prinzipiellen Fragezeichen versehen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut König ist die weitere Verfahrensweise nun folgende: Die Annahme des Einzelhandelskonzeptes und damit der favorisierte Standort am Kölpinseer Weg werden dem Amt für Raumordnung und Landesplanung förmlich angezeigt, wofür das Amt Usedom-Süd den Anzeigenerlass erledigt. Von der Schweriner Behörde wird anschließend eine Stellungnahme erwartet.

Mit Blick auf den seit längerem vom Investor vorgelegten, zunächst von der Gemeinde aber abgelehnten B-Plan-Entwurf sei laut König nun in Vorbereitung, dass sich Gemeindevertreter, Investor und Bürgerinitiative nochmals zu Abstimmungen über das Vorhaben zusammenfinden.

Der Bürgermeister bestätigte ferner, dass es parallel dazu kurz vor Ostern noch einmal eine Anfrage der Firma Edeka für Koserow gegeben habe, allerdings ohne konkrete Flächen dafür ausweisen zu können. Dennoch werde die Gemeinde bzw. Amt darauf antworten.

Von Steffen Adler