Rund 30 Menschen brachen am vergangenen Sonnabend zu einer Moorwanderung in Jamitzow in der Gemeinde Buggenhagen auf. Dies teilt Susanne Wenzlaff mit, Geschäftsführerin des Kreisverbandes Bündnis 90/Die Grünen, deren Ortsgruppe Usedom/Peene zu der Exkursion eingeladen hatte. Erkundet wurde ein Teil des künftigen Naturschutzgebietes, das im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Peenetal/Peenehaffmoor in naher Zukunft ausgewiesen werden soll.

Etwa ein Drittel der klimaschädlichen Treibhausgase in Mecklenburg-Vorpommern stammten aus entwässerten Mooren, berichtete Dr. Almut Mrotzek von der Uni Greifswald und dem Moorzentrum. Für den Klimaschutz sei es wichtig, diesen Prozess zu stoppen. Dort wirtschaftenden Landwirten sei im Umkehrschluss unbedingt eine klimaschonende Wirtschaftsweise auf den Moorstandorten als Perspektive zu bieten.

Negativer Einfluss auf Siedlungen befürchtet

Wie Wenzlaff schildert, nahmen auch die in Klotzow ansässigen Landwirte Georg und René Voss an der Moorwanderung teil, um über ihre Erfahrungen des Wirtschaftens auf dem Moorstandort zu berichten. Auf ihren Flächen wird aktuell eine Kompensationsmaßnahme umgesetzt mit dem Ziel, den weiteren Abbau des Moorkörpers zu stoppen.

Quelle: Susanne Wenzlaff

Von einigen Teilnehmern seien aber auch Ängste und Sorgen formuliert worden. So werde zum Beispiel befürchtet, dass die Flächen – ähnlich wie in Klotzow – wiedervernässt würden und dies Einfluss auf die Siedlungsbebauung habe. Karsten Parakenings von der Unteren Naturschutzbehörde habe unterdessen klargestellt, dass eine Wiedervernässung der Flächen nicht geplant sei und in jedem Fall die Zustimmung der Landeigentümer benötigt werde. Es wäre schon viel gewonnen, den Ist-Zustand zu erhalten und dafür den Wasserstand nicht zu niedrig zu regulieren, informierte Jens Kulbe vom Zweckverband Peenetal/Peenehaffmoor.

Ziel der Veranstaltung war es, Anwohner, Behörden, Fachkundige und Landwirte miteinander ins Gespräch zu bringen. „Dies wurde erreicht“, schätzt Susanne Wenzlaff ein. Die Diskussionen seien konstruktiv, informativ und respektvoll gewesen. Weitere Termine von Veranstaltungen zum Thema Moore in MV sind auf der Homepage des Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen zu finden unter: www.gruene-vorpommern-greifswald.de. Mehr zum Thema Moorschutz und zur Arbeit des Moorzentrums der Universität Greifswald ist auf der Internetseite www.greifswaldmoor.de zu erfahren.

Von Tom Schröter