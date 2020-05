Zwischen Prüfungsstress und Rotationsprinzip: So lernen Schüler in Wolgast und auf Usedom

Ahlbeck/Karlshagen/Wolgast

An einem Tag sind um die 50 Schüler im Haus, am nächsten knapp 200. Von einem regulären Unterricht ist die Europäische Gesamtschule Insel Usedom in Ahlbeck noch weit weg. Dennoch füllt es sich auch hier langsam wieder. Schrittweise hat das Land MV die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus gelockert.

„Seit Anfang Mai sind die 11. Klassen mit 40 Schülern wieder da“, sagt Schulleiter Jürgen Räsch. Die Zwölfer sind auch seit dem 8. Mai zurück und mitten im Prüfungsstress. Am 30. Mai soll die letzte schriftliche Prüfung –Wirtschaft – geschrieben sein. „Am 8. Juni beginnen die mündlichen Prüfungen, für die Zehntklässler schon am 4. Juni“, so der Schulleiter.

Strenge Hygieneregeln

Durch die strengen Hygieneregeln im Umgang mit der Pandemie sind in dieser Zeit vor allem gutes Personal- und Raummanagement gefragt. Die Aula dient aktuell als Klassenraum. „Hier können wir mehr als 15 Schüler unterbringen, weil wir die geforderten Abstände einhalten“, sagt Räsch und öffnet leise die Tür – hier schreiben gerade die Elftklässler eine Deutsch-Klausur.

Die Elftklässler schreiben in der Aula der Ahlbecker Europaschule ihre Deutsch-Klausur. Quelle: Henrik Nitzsche

Mund-Nasen-Schutz im Klassenraum sieht man nicht, auf den Fluren schon. „Die Schüler gehen vernünftig damit um. Ab und an muss man auf die Abstandsregelung hinweisen.“ Die 5. und 6. Klassen, die ab heute wieder zum Unterricht kommen, sollen aber noch einmal belehrt werden. Knapp 160 Schüler in acht Klassen sind es insgesamt.

Maximal vier Klassen

„Wir haben das so organisiert, dass maximal vier Klassen hier sind“, so Räsch, für den sich in der Corona-Krise die Moodle-Plattform bewährt hat. Moodle ist ein Lernmanagement- und Verwaltungssystem für Schüler, Eltern und Lehrkräfte.

Mattes Tessmer (5. Klasse) aus Garz nutzt die Notfallbetreuung der Ahlbecker Europaschule. Quelle: Henrik Nitzsche

Parallel zum Unterricht läuft auch weiter die Notfallbetreuung in der Schule. Sieben Kinder aus der 5. und 6. Klasse sind es heute bei Denny Freitag. „Wenn wir mit den Aufgaben fertig sind, zeigen wir im dritten Block einen Film“, sagt der Sachse. Er ist Erzieher und für die sonderpädagogischen Aufgaben an der Schule (Inklusion) da. Mattes Tessmer hat seine Aufgaben erledigt. Der Fünftklässler aus Garz nutzt das Angebot seit der vergangenen Woche: „Man hat jetzt wieder ein paar Freunde, mit denen man reden kann. Zu Hause sitzt man nur allein.“

In Karlshagen wird rotiert

Homeschooling und Präsenzunterricht – darauf müssen sich in den nächsten Wochen die Schüler der Heinrich-Heine-Schule in Karlshagen einstellen. Ab heute wird der Unterricht im Rotationsprinzip durchgeführt, wie Schulleiterin Marlies Schönberg informiert. Jeder Tag ist für zwei Klassenstufen – einmal Grundschule, einmal Regionale Schule – reserviert. Am Montag kommen beispielsweise die Erst- und Fünftklässler, am Dienstag die 2. und 6. Klassen. „Mit dieser Methode können wir das personell und räumlich gut absichern“, so die Schulleiterin.

In Karlshagen bedient man sich einer digitalen Lernplattform. „Die hat sich bewährt“, so Marlies Schönberg, die in ihrem Haus auf eine Maskenpflicht verzichtet. „Die Klassen werden in kleine Lerngruppen geteilt und können dementsprechend in mehreren Räumen unterrichtet werden. Alle Schüler werden über die notwendigen Hygienevorschriften belehrt.“

Damit der Klassenlehrer den Kontakt zu seinen Schützlingen aufrechterhalten kann, wurde die Turnhalle zum Klassenzimmer umgerüstet. Einmal in der Woche hat er so die Chance, die komplette Klasse – Abstände machen es möglich – zu Gesicht zu bekommen. „Zudem bieten wir in der Woche eine telefonische Lehrer-Sprechstunde an“, sagt die Schulleiterin.

Mandy Koch, Leiterin der Regionalen Schule „Kosegarten“ in Wolgast, prüft den Mindestabstand zwischen den Schulbänken, der 1,50 Meter beträgt. Quelle: privat

Neuntklässler der „Kosegartenschule“ in Lerngruppen geteilt

Auch in der Regionalen Schule „Kosegarten“ an der Wolgaster Baustraße zieht nach und nach wieder Leben ein. „Seit der vorigen Woche kommen unsere beiden 9. Klassen wieder zum Unterricht. Wir haben sie, um die Mindestabstände einzuhalten, in jeweils zwei Lerngruppen geteilt, die alle ihren festen Raum haben“, schildert Schulleiterin Mandy Koch.

Am heutigen Donnerstag beginnt der Neustart für die Klassen 6b, 7b und PL 2 (Produktives Lernen). Im Gegenzug bleiben die Neuntklässler zunächst wieder zu Hause, wo sie Hausaufgaben zu lösen haben. Ab Freitag kommen die nächsten Klassen wieder, so dass bis zum 20. Mai sämtliche Klassen tageweise wieder die Schulbank drücken. Auf der Internetseite der Schule ist der Plan einzusehen.

Unterdessen schreiben die Zehntklässler ihre Prüfungen. Die Tests in Deutsch und Englisch sind bereits gelaufen. Am Montag folgt die Mathematik-Prüfung. Für die Prüflinge sind ein Raum im Schulhaus und die Aula reserviert.

Runge-Gymnasiasten brüten über Mathe-Prüfung

Am Wolgaster Runge-Gymnasium sind die drei 12. Klassen derzeit im Prüfungsstress. „Am vergangenen Freitag standen die Deutsch-, am Montag die Kunst- und am Dienstag die Englisch-Abiprüfungen auf dem Programm“, berichtet Schulleiter Karl-Uwe Roggow. Gestern folgte das Fach Religion und am Freitag brüten die Zwölftklässler über der Mathe-Prüfung. „Dies ist für mich als Mathematiklehrer immer der schönste Tag des Jahres“, schmunzelt Roggow.

Elftklässler des Runge-Gymnasiums in Wolgast am Mittwoch während des Spanisch-Unterrichts bei Antje Eggebrecht. Da auch sie den Mindestabstand beachten müssen, ist die Personenzahl pro Raum begrenzt. Quelle: Tom Schröter

Weil an den Prüfungstagen Platz- und Raumkapazitäten knapp werden – in den vier benötigten Räumen sind acht Aufsichtspersonen vorzuhalten –, bleiben die 11. Klassen an diesen Tagen zu Hause. „Unsere vier 11. Klassen“, so erklärt Roggow, „haben wir jeweils geteilt. Indem sie wöchentlich zwischen Präsenz- und Online-Unterricht wechseln, ist sichergestellt, dass sie weiterhin bei ihrem jeweiligen Stammlehrer Unterricht haben.“

Personelle Knappheit bei Abiturprüfungen

Ab der nächsten Woche stoßen dann die drei 10. Klassen nach der langen Corona-Pause wieder dazu. Peu a peu sollen auch die übrigen Klassen folgen. „Wir sind am Organisieren“, sagt Roggow. Klar sei aber schon jetzt, dass es während der mündlichen Abiturprüfungen im Juni durch die Bildung der Prüfungskommissionen personell wieder knapp werde.

Maskenpflicht besteht auch am Runge-Gymnasium nicht. Am Mittwoch war kein Schüler mit Mund-Nasen-Schutz auszumachen. Auch hielten längst nicht alle Pennäler während des Aufenthalts auf dem Pausenhof den Mindestabstand von 1,50 Meter ein. „Es gab einige Schüler, die zu Beginn im Schulhaus noch eine Maske trugen“, schildert der Schulleiter.

„Aber nach drei Tagen hatte auch der letzte sie dann abgesetzt.“ Indes strahlt Roggow Optimismus aus. Er ist „sicher, dass die Schüler den verloren gegangenen Lernstoff wieder aufholen können“.

Von Henrik Nitzsche und Tom Schröter