Zu zweit, zu dritt, zu viert … am besten alle zusammen im gelben Haus, unserem Haus für die Kinder und Jugendlichen in der Kirchengemeinde Koserow. Zu zweit schreiben wir deshalb auch heute das Wort zum Sonntag, da wir uns so viel wohler fühlen. Wir treffen uns seit vielen Jahren in mehreren Gruppen, um gemeinsam zu singen, zu basteln, zu kochen, zu spielen und zu beten. Von dieser Gemeinschaft lebt unsere Gemeinde.

Ganz oft denken wir gerade jetzt an unser Musical zurück, das wir im vergangenen Jahr mit Kindern und Jugendlichen der Insel Usedom einstudiert und aufgeführt haben. Dieses und andere Projekte gehören genauso wie die Christenlehre, der Konfirmandenunterricht und die Junge Gemeinde zu unserem Gemeindeleben. Für alle ganz selbstverständlich!

Wir freuen uns aufeinander

Genauso selbstverständlich war es für die Jünger damals, mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Sicher fühlten sie sich einsam, nachdem er sie zu Himmelfahrt verlassen hatte. Sie befanden sich in einer Zeit der Ungewissheit, aber auch der Erwartung auf etwas Neues. Jesus gab das Versprechen, dass sie nicht allein bleiben würden.

Auch wir haben diese Hoffnung. Wir freuen uns aufeinander! Wie das Zusammensein konkret aussehen wird, wissen wir heute noch nicht. Feiern wir Konfirmationen nur in kleinem Kreis, können wir das Krippenspiel vor voller Kirche aufführen oder laufen wir beim Martinsumzug mit Abstand und Masken? Viele offene Fragen für uns heute – viel Unsicherheit für die Jünger damals. Der erste Vers des Psalms für den heutigen Sonntag lautet: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?“ Da fällt uns sicher einiges ein, vor dem wir uns fürchten könnten.

Gemeinsames Planen für die Zukunft

Doch wir freuen uns jetzt über das gemeinsame Planen für die Zukunft mit der Zuversicht, dass es stattfinden kann, in welchem Rahmen auch immer. In dieser Zwischenzeit – vieles ist erlaubt, aber noch nicht so, wie wir es kennen – überlegen wir uns, wie die nächste Kinderfreizeit, das nächste Erntedankfest oder das nächste Krippenspiel aussehen könnten. Die Gesichter der Kinder vor Augen, die wir länger nicht gesehen haben, fallen uns dabei ein.

In Gedanken daran, wie einzig- und großartig jedes Kind ist, möchten wir am liebsten sofort loslegen, selbstverständlich mit nötigem Sicherheitsabstand. Wir blicken mit Freude und Hoffnung in die Zukunft und fragen mit dem Psalmbeter weiter: „Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem (oder was) sollte mir grauen?“

Von Cornelia Ehlert-Ahrnke und Marlen Mußgang