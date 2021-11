Zwölf Coronafälle: Evangelische Grundschule Wolgast geschlossen

Wolgast

Zwölf Coronafälle allein an der Evangelischen Grundschule in Wolgast. Die Einrichtung, so bestätigte Schulleiterin Ulrike Parke, ist seit Dienstag deshalb komplett geschlossen. Insgesamt lernen an der Schule 50 Mädchen und Jungen, die von sieben Lehrkräften betreut werden.

In der Schule wird normalerweise am Dienstag und Donnerstag getestet. Am Montag dieser Woche allerdings meldete eine Mutter den ersten Coronafall bei einem Schulkind. Daraufhin seien, so die Schulleiterin, am Montag alle Schülerinnen und Schüler samt Lehrern getestet worden. Dabei wurden elf Personen positiv getestet. Mittlerweile ist ein weiterer Coronafall dazugekommen.

Auch Freie Schule Zinnowitz hat 15 Infizierte

Am Dienstag fand in der Schule noch eine Notbetreuung statt, seit Mittwoch sind alle Schüler zu Hause in häuslicher Quarantäne. Am kommenden Montag wird dann ein mobiles Abstrichteam des Landkreises in die Schule kommen und alle Schüler sowie die Lehrkräfte einem PCR-Test unterziehen. Ulrike Parke hofft, dass dann am kommenden Dienstag der Unterricht wieder normal weitergehen kann. Die positiv auf das Coronavirus Getesteten müssen allerdings noch bis 7. Dezember in häuslicher Quarantäne bleiben.

Die evangelische Grundschule Wolgast ist nicht die einzige Bildungseinrichtung, die von Corona betroffen ist. Auch in der Europäischen Gesamtschule Ahlbeck, in der Ostseeschule Ückeritz und im Rungegymnasium Wolgast gibt es Coronafälle. Besonders heftig hat es auch die Freie Schule Zinnowitz erwischt, wo laut Landkreis noch aktuell 15 Coronafälle zu verzeichnen sind.

Von Cornelia Meerkatz