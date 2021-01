Greifswald

Es war nur eine Frage von Tagen: Seit Sonntag ist der Landkreis Vorpommern-Greifswald Hochrisikogebiet – der Inzidenzwert hat die 200er-Marke überschritten und liegt aktuell bei 200,3. Das teilte am Sonntag das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mit. Vorpommern-Greifswald ist damit derzeit der Kreis mit der landesweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenz.

Mit dem Überschreiten der 200er-Marke wird am Montag durch den Landkreis eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Wann sie genau in Kraft treten soll, steht noch nicht fest. Grund dafür ist die am Dienstag stattfindende Bund-Länder-Beratung, bei der möglicherweise noch weitreichendere Regelungen beschlossen werden. Im Gespräch ist eine generelle nächtliche Ausgangssperre bundesweit.

Seit Tagen kontinuierlich hohe Infektionszahlen im Kreis

Landrat Michael Sack ( CDU) sagte am Sonntagabend gegenüber der OZ: „So bitter es klingt, aber die Tatsache, dass unser Landkreis Hochrisikogebiet wird, war abzusehen. An allen Tagen der zurückliegenden Woche gab es einen kontinuierlich hohen Wert bei den positiven Testungen. Immer waren es pro Tag so um die 60 bis 70 Fälle, die dazugekommen sind.“ Hochrisikogebiete weisen mehr als 200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohner in sieben Tagen auf.

Die 7-Tages-Inzidenz in MV am 17.01.2020 Quelle: Benjamin Barz

Nach den Worten von Landrat Sack kommen die meisten dieser Fälle nach wie vor aus dem privaten Bereich. Natürlich gebe es aber auch immer wieder mal Hotspots in Pflegeeinrichtungen wie jetzt gerade wieder im Seniorenpflege-Zentrum Vitanas in Ueckermünde, in dem 47 Bewohner und 18 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Durch diesen Ausbruch stieg der Wert im Landkreis bereits am Sonnabend auf 175,3. In der Stadt Ueckermünde selbst stieg der Wert auf 817.

Kontrollen werden verstärkt

„Aber die Nachverfolgung, die durch die Mitarbeiter des Kreises sehr akribisch vorgenommen wird, zeigt eben, dass sich viele Menschen im privaten Bereich nicht an die Regelungen halten. Sonst hätten wir dort nicht dieses unglaublich hohe Fallaufkommen, das sich wirklich quer über den gesamten Landkreis erstreckt“, so Sack. Aus diesem Grund arbeiteten die Abstrichzentren auch am Wochenende auf Hochtouren. Allerdings ließen sich gerade sonntags stets deutlich weniger Menschen testen als an Wochentagen.

Mit der nun zu erlassenden Allgemeinverfügung des Kreises soll sichergestellt werden, dass eben diese hohen Fallzahlen tatsächlich eingedämmt werden. In diesem Zusammenhang kündigte der Landrat auch noch intensivere Kontrollen der Einhaltung der Beschränkungen an, die durch die Landesregierung gemeinsam mit den Landräten und Oberbürgermeistern am 8. Januar beschlossen worden waren.

Bewegungsradius wird auf 15 Kilometer begrenzt

Was erwartet nun die Bürger von Vorpommern-Greifswald, die jetzt in einem Hochrisikogebiet leben? Dazu zählt zuallererst, dass der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um die Meldeadresse begrenzt wird, sofern keine triftigen Gründe wie der Besuch der Arbeits- oder Ausbildungsstelle (Schule oder Uni) beziehungsweise zwingend notwendige Arztbesuche vorliegen.

Auch für Einkäufe des täglichen Bedarfs darf der Radius verlassen werden – das ist für die Bewohner von Orten im ländlichen Raum etwa im Achterland der Insel Usedom besonders wichtig. Der eigene Landkreis darf zum Einkaufen aber nicht verlassen werden. Zudem dürfen die Wohnungen nur aus triftigen Gründen zwischen 21 Uhr und 6 Uhr verlassen werden.

Kindernotbetreuung und Schule werden weiter eingeschränkt

Ab einer Inzidenz von 200 dürfen Kinder lediglich in begründeten Ausnahmefällen die Notbetreuung der Kindertageseinrichtungen nutzen. Ähnliches gilt für Schulen: Die Betreuung für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 wird ebenfalls eingeschränkt. Denkbar ist, dass wie im Frühjahr vergangenen Jahres nur noch Homeschooling gilt. Wie Landrat Michael Sack gestern sagte, soll aber versucht werden, gerade im Bereich von Schulen und Kitas gegenüber der jetzigen Situation die wenigsten Eingriffe vorzunehmen.

Die Notbetreuung ist für jene Kinder vorgesehen, deren Eltern oder Erziehungsberechtigte in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten. Das sind laut Bildungsministerium etwa Berufe im Gesundheits- und Pflegebereich sowie im Lebensmittelhandel. Postboten, Polizisten und Feuerwehrleute sind weitere Beispiele.

Landrat appelliert an Bewohner des Kreises

Der Besuch von Mitgliedern der Kernfamilie inklusive Lebenspartnern ist über den Radius hinaus weiterhin möglich. Touristische Ausflüge jedoch sind untersagt. Tagestouristen und Menschen mit einer Zweitwohnung dürfen nicht mehr einreisen. Ausnahmen bilden auch hier triftige Gründe wie der Weg zur Arbeit oder Arztbesuche.

Der Landrat appellierte noch einmal an alle Bürger des Landkreises, die geltenden Coronaregelungen strikt einzuhalten, damit Vorpommern-Greifswald möglichst schnell wieder die Kennzeichnung als Hochrisikogebiet verliert. „Es liegt jetzt an uns allen, wie das öffentliche Leben weiter eingeschränkt werden muss“, betonte er.

Von Cornelia Meerkatz und Christin Lachmann