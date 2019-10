Stralsund

Zwei Polizisten wurden durch einen Radfahrer verletzt, der Sonntagnacht mit zwei Kettensägen am Lenkrad versuchte zu flüchten. Aufgefallen ist er der Polizei in der Straße Am Fischmarkt, weil sein Fahrrad unbeleuchtet war. Als die Beamten sich dazu entschieden das Blaulicht anzuschalten und eine Verkehrskontrolle durchzuführen, wurde der Radfahrer schneller. Bei dem Fluchtversuch stürzte der 37-Jährige.

Die Polizisten legten dem Radfahrer zunächst Handschellen an. Dabei versuchte er, sich durch Schläge und Tritte zu wehren und verletzte beide Beamten. Der eine Polizist erlitt eine schwere Handverletzung, sodass er für mehrere Wochen nicht arbeiten kann. Die 38-jährige Kollegin kam mit einer leichteren Verletzung davon.

Das Fahrrad des Täters sowie die Kettensägen wurden vermutlich geklaut. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß. Doch der Radfahrer muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Diebstahls verantworten.

Ob es sich wirklich um Diebstahl handelt, wird noch von der Polizei ermittelt. Hinweise und Beobachtungen zu den Sägen werden von der Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/2890-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen. Es handelt sich um eine Motorsäge der Marke „Stihl“ (Produktionsjahr 2009) Typ MS 230/C und Produktionsjahr 2013, Typ MS 192/T.

Von Lisa-Marie Ulke