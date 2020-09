„Verlässliche Zahlen“ – Klare Forderungen der Fraktionen zur  Greif

Greifswald

Die Sanierung des Segelschulschiffes Greif könnte die Stadt knapp eine Million Euro kosten. Die im Hauptausschuss präsentierte Beschlussvorlage des Eigenbetriebes Seesportzentrum Greif sieht eine Summe von 940 000 Euro allein für die Reparatur der Schonerbrigg vor. Dieser Anteil würde als Eigenanteil der Stadt maximal fällig werden, um das 1951 gebaute Schiff wieder in Fahrt zu bringen und als bewegliches Denkmal zu erhalten.

Bürgerschaft entscheidet am 19. Oktober über Schicksal

Für die Bürgerschaftsmitglieder ist die Vorlage derzeit noch eine Black Box. Bis auf den prognostizierten Finanzbedarf für die Sanierung des letzten deutschen zivil betriebenen Berufssegelschulschiffes ist wenig bekannt. Genaue Zahlen zu den künftigen jährlichen Zuschüssen und dem Nutzungskonzept sollten erstmals dem Betriebsausschuss am Mittwochabend in nichtöffentlicher Sitzung vorgestellt werden. Am 14. Oktober beraten dann die Ausschüsse, bevor am 19. Oktober die Bürgerschaft über das Schicksal der Schonerbrigg entscheidet. „Die Dringlichkeit des Antrags ergibt sich daraus, dass die Fördermittelgeber ein klares Signal aus Greifswald benötigen“, begründete der Leiter des Seesportzentrums, Friedrich Fichte, die Einbringung des Antrags. Zum Hintergrund: Im November tagt der Bundestagshaushaltsausschuss. Der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Eckhard Rehberg, hatte bei seinem Besuch Anfang September 1,75 Millionen Euro Hilfe signalisiert, dafür aber eine klare Position der Hansestadt zur Zukunft des Schiffes erwartet.

Allein 2020 rund 538 000 Euro Zuschuss

Sind die Gesamtkosten für die Sanierung bereits beziffert (Gutachter Detlev Löll geht von 3,5 Millionen Euro aus), ist bislang unklar, was die Stadt als Eigner künftig jährlich an Zuschüssen berappen muss, um das Schiff mit Crew zu betreiben. In den vergangenen Jahren musste die Stadt regelmäßig Geld nachschießen, nachdem im Jahr 2015 die Rücklagen durch den Immobilienverkauf des Seesportzentrums aufgebraucht waren. Allein in diesem Jahr kostet die Greif die Stadt rund 583 000 Euro Unterhalt. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) hatte mehrfach betont, dass nicht zu erwarten ist, dass auch eine wieder in Schuss gebrachte Greif künftig kostendeckend fahren wird.

Meyer : Schiff hat Botschafter-Funktion

Die Fraktionen erwarten vom Seesportzentrum klare Aussagen zur künftigen Nutzung sowie belastbare Zahlen und formulieren deutliche Ansagen. „In den letzten Jahren mussten wir immer wieder Geld nachschießen, weil die jährlichen Zuschüsse nicht ausreichten“, sagt SPD-Fraktionschef Andreas Kerath. Das Seepsortzentrum müsse endlich verlässliche Zahlen liefern, die auch Bestand haben. Der Fraktionschef des Bürgerbündnisses, Thomas Meyer, sieht dringenden Nachholbedarf bei der Außenwirkung der „Greif“. „Das Schiff muss seiner Botschafter-Funktion für die Stadt gerecht werden“, so seine Forderung. Zudem müsse klar werden, wie die Greif außerhalb der kurzen Segelsaison und bei begrenzter Bettenkapazität Einnahmen erwirtschaftet. Einig sind sich die Fraktionen, dass sich die Greif deutlich stärker als bisher für Kinder und Jugendliche öffnen muss. Das Seesportzentrum müsse aufzeigen, wie es mit den Schulen kooperiert, so Gerd-Martin Rappen ( CDU). „Wenn es dem Eigenbetrieb nicht gelingt, Kinder und Jugendliche zu begeistern, wird die Verbundenheit in der Stadt mit dem Schiff nachlassen.“ Und möglicherweise auch der politische Rückhalt.

Auch das Land signalisiert Hilfe

Nach Angaben des Leiters des Seesportzentrums, Friedrich Fichte, hat neben dem Bund inzwischen auch das Land signalisiert, sich an der Sanierung zu beteiligen. Fichte spricht von möglichen 20 Prozent Landesförderung, was bei einem Gesamtbedarf von 3,5 Millionen Euro genau 700 000 Euro entspricht. Auch bei der Ostdeutschen Sparkassenstiftung sowie bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz seien Anträge gestellt worden. Der Förderverein Rahsegler Greif e.V. will mit Hilfe der OZ-Spendenaktion „Rettet die Greif“ die Kosten für die 125 000 Euro teure Erneuerung des Holzdecks übernehmen. Kommt nun noch Geld von den Stiftungen dazu, würde sich der Eigenanteil der Stadt deutlich reduzieren.

Von Martina Rathke