Versteigerung zugunsten der „Greif“ – erste Gebote eingegangen

Vom Marlspieker bis zum Gemälde auf einem zerrissenen Segel der „Greif“: Gestern veröffentlichten wir den ersten Teil der Liste mit den Objekten, die am kommenden Samstag zugunsten des Segelschulschiffes „Greif“ versteigert werden sollen. Bereits am Morgen gingen die ersten Gebote für die Versteigerungsobjekte ein. Begehrt sind vor allem die Gegenstände, die mit der „Greif“ ex „ Wilhelm Pieck“ auf Fahrt gingen. Bis zum kommenden Freitag können Sie Ihre Gebote abgeben und mit der Ersteigerung von Fender, Tampen, Belegnagel oder einem Gemälde die bislang nicht gesicherte Sanierung des Schiffes unterstützen. Die Spenden, die über die OZ-Aktion „Rettet die Greif“ gesammelt werden, gehen an den Förderverein Rahsegler Greif e. V. Mit dem Geld soll die 125 000 Euro teure Erneuerung des Holzdecks finanziert werden.

Zur Galerie Schlagpütz, Matrosenhemd oder Gemälde: Mit einer Versteigerung von Gegenständen und Kunstwerken, die einen unmittelbaren Bezug zur „Greif“ oder der Seefahrt haben, unterstützt die OSTSEE-ZEITUNG die Sanierung des Segelschulschiffes. Die Einnahmen fließen in den OZ-Spendentopf „Rettet die Greif“ zur dringend erforderlichen Erneuerung des Holzdecks.

Wer kann steigern? Jeder, der die Sanierung der „Greif“ unterstützen möchte: private Interessenten, Gastronomen, Firmen, Rechtsanwaltskanzleien, Arztpraxen.

Wie können Sie steigern? Schreiben Sie eine Mail mit Angabe des Objektes, der Losnummer, Ihres Namens und Ihrer Adresse sowie natürlich der Höhe des Gebotes an greifswald@ostsee-zeitung.de. Einstiegswerte sind die Mindestgebote. Die abgegebenen Gebote sind bindend. Der Zuschlag erfolgt bei der finalen Auktion am 26. September ab 15 Uhr am Liegeplatz der „Greif“ im Hafen von Greifswald-Wieck. Wegen der Corona-Beschränkungen ist der Zugang zum Gelände auf 100 Personen begrenzt. Bei schlechtem Wetter findet die Auktion mit maximal 60 Gästen im Majuwi statt. Interessenten, die ein Gebot per Mail abgegeben haben, werden bevorzugt berücksichtigt.

Viele Aktionen für die „Greif“: Nicht nur die Versteigerung wird weiter Geld in den Spendentopf spülen. Der Shanty-Chor „ Prerow Stromer“ gibt am Sonntag um 15 Uhr auf der Freilichtbühne in Prerow ein Benefizkonzert zugunsten der „Greif“. Am Dienstag, den 22. September, sticht die „Vorpommern“ vom Museumshafen aus zu einer Benefizausfahrt für die „Greif“ in See. Das Traditionsschiff wird von dem Sozialwerk Vorpommern e. V. betrieben. „Die breite Unterstützung für unsere ‚Greif‘ ist großartig“, sagte Anne Stielow, Vorsitzende des Fördervereins Rahsegler Greif e. V. Dass sich andere Schiffe wie die „Vorpommern“, die „ Prerow Stromer“ und auch Menschen, die vorher noch nie das Schiff betreten haben, für den Erhalt der Schonerbrigg „Greif“ als fahrendes Schiff einsetzen, sei überwältigend.

Auch Sie können auch mit einer Spende die Sanierung der „Greif“ unterstützen. Spendenkonto: Sparkasse Vorpommern Zahlungsempfänger: Förderverein Rahsegler Greif e. V. IBAN: DE 57 1505 0500 0102 1025 11 Verwendungszweck: Rettet die Greif

Von Martina Rathke