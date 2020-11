Darßer Ort

Im Herbst 1995 sorgte die bislang letzte große Strandung vor der Küste der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst für einiges Aufsehen. Am Abend des 29. September war das litauische Motorschiff „Kelme“ unterhalb des Leuchtturms Darßer Ort auf Grund gelaufen und bot ein merkwürdiges Bild: Das gesamte Deck des zum Stückgutfrachtschiff umgebauten Hecktrawlers war mit zahlreichen Gebrauchtwagen westdeutscher Herkunft beladen.

Die 36 Meter lange 1986 in Petrosawodsk in der ehemaligen UdSSR erbaute „Kelme“ war nach dem Zerfall der Sowjetunion kurzerhand zum Autotransporter zweckentfremdet worden. Das Schiff hatte am 29. September 1995 um 15.30 Uhr den Hafen von Neustadt/ Holstein mit 20 Personen und 22 an Deck verstauten Pkw in Richtung Heimathafen Klaipeda ( Memel) verlassen.

Nachdem die „Kelme“ am Grund des Weststrandes festsaß, wurde der überwiegende Teil der Besatzung vom Rettungsboot „Zander“ der DGzRS-Station Zingst an Land gebracht. In den gut drei Wochen, in denen das Schiff dort festlag, erlebte der ohnehin gut besuchte Darßer Ort einen Massenansturm an Schaulustigen. Es wurde gestaunt, viel fotografiert, gescherzt und natürlich gerätselt, wie es zu dieser Strandung hatte kommen können. Der Wind aus W-NW mit Stärke 7 in der Unglücksnacht war nichts Außergewöhnliches. Zudem herrschte gute Sicht, als das Schiff um 22.40 Uhr in voller Fahrt auf Grund lief.

Schlepper brachte das Schiff zur Neptun Werft

Nach mehreren vergeblichen Versuchen, den Havaristen von der Sandbank hinunterzuziehen, wurde die „Kelme“ am 21. Oktober 1995 vom Schlepper „Bugsier 7“ freigeschleppt. Nach einer Inspektion des manövrierunfähigen Schiffs in der Rostocker Neptun Werft wurden erhebliche Schäden an Ruder und Propeller festgestellt. Am 26. Oktober 1995 zog ein Schlepper die „Kelme“ zur Reparatur nach Klaipeda.

Die nachfolgende Untersuchung offenbarte das ganze Ausmaß groben Fehlverhaltens des Kapitäns. Die Kommandobrücke des Schiffes war zum Zeitpunkt des Unfalls unbesetzt. Der Schiffsführer hatte sich allein auf der Brücke befunden, als er sie während der Fahrt schließlich für längere Zeit verließ. Im Moment des Unglücks war er angeblich im Funkraum, um ein Dienstgespräch zu führen. Er hatte zuvor weder Navigation betrieben noch war die für die Schiffsführung benutzte Seekarte für diesen Zweck überhaupt brauchbar.

Das Seeamt Rostock warf dem Kapitän der „Kelme“ schwerwiegendes Fehlverhalten vor. Während des Zeitraums seiner Abwesenheit hätte er für ordnungsgemäße Ablösung Sorge tragen müssen. Sein Schiff für längere Zeit völlig führerlos – nur mittels einer Selbststeueranlage gehalten – durch ein stark frequentiertes Seegebiet fahren zu lassen, stellte ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.

Zudem war es nicht nachvollziehbar, wie das starke Feuer des Leuchtturmes Darßer Ort bei einer Sichtweite von sechs Seemeilen unbeachtet bleiben konnte. Dem Beschuldigten wurden die Befugnisse eines Kapitäns für den Zeitraum von zwei Jahren auf deutschen Seeschifffahrtsstraßen entzogen. Er bekam eine empfindliche Geldstrafe.

Von Bernd Goltings