Pommern

Vor 80 Jahren mussten über 1100 jüdische Deutsche bei klirrender Kälte ihre Heimat aufgeben. Gestapo-Beamte ließen sie in ungeheizten Eisenbahnwagen ins Hunderte Kilometer entfernte Lublin im sogenannten Generalgouvernement bringen. Die Deportation der jüdischen Mitbürger aus dem Regierungsbezirk Stettin war die erste im Reich. Sie durften nur Handgepäck, aber keine Wertsachen mitnehmen. Dreieinhalb Tage dauerte die Fahrt unter unsäglichen Bedingungen. Die ersten Reisenden starben schon im Zug.

Pommern war erste Provinz mit Massendeportation

Die Deportierten wurden im Landkreis Lublin auf die drei Kleinstädte Piaski, Głusk und Bełżyce aufgeteilt. Die einheimische jüdische Bevölkerung wurde gezwungen, sie aufzunehmen. Als eine Ursache dafür, warum ausgerechnet Pommern zur Provinz der ersten Massendeportation wurde, nennt die Zeitzeugin und frühere Stettiner Stadträtin Else Meyring den besonderen Ehrgeiz des Gauleiters Franz Schwede-Coburg.

Die meisten der jüdischen Pommern gehörten der älteren Generation an. Es waren aber auch Familien wie die Heringsdorfer Saulmanns darunter, die drei schulpflichtige Kinder hatten. Die meisten Betroffenen, nämlich etwa 80 Prozent, stammten aus der Metropole Stettin.

Namen aller Deportierten veröffentlicht

In den letzten Jahrzehnten ist viel zu den damaligen Ereignissen geforscht worden. 2004 erschien die Geschichte der Juden in Pommern von Wolfgang Wilhelmus. 2009 veröffentlichte die Zeitschrift „Zeitgeschichte regional“ die Namen aller Deportierten. Der Arbeitskreis Christen und Judentum des pommerschen evangelischen Kirchenkreises erinnert alljährlich an das Ereignis.

Vor fünf Jahren wurde das erste Mal gemeinsam von Polen und Deutschen in Stettin (Sczcecin) in der Pommerschen Bibliothek der Deportierten gedacht. In deren unmittelbarer Nachbarschaft stand die 1938 abgebrannte Synagoge, an die heute ein Gedenkstein erinnert. In Stettin gibt es wieder eine jüdische Gemeinde, deren Mitglieder vor allem aus der Ukraine stammen. Das kulturelle Erbe der jüdischen Gemeinde der deutschen Zeit, zum Beispiel deren Musik, wird gepflegt.

Forscher recherchieren weiter in Akten

Aber noch immer gibt es offene Fragen und nicht ausgewertete Quellen zur Deportation 1940 und der jüdischen Geschichte Stettins vor 1945. Das machte Eryk Krasucki ( Stettin) mit seinem Vortrag „Das erste Experiment – die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus der Provinz Pommern im Februar 1940“ im Pommerschen Landesmuseum in der Reihe Bausteine der Landesgeschichte deutlich.

Krasucki und Kollegen, darunter Jörg Hackmann, Professor für osteuropäische Geschichte in Stettin, können beispielsweise auf Stettiner Gestapo-Akten zurückgreifen, die von der Roten Armee nach dem Zweiten Weltkrieg nach Moskau gebracht wurden. „Auch in den deutschen Archiven wurden noch nicht alle Akten in der möglichen Tiefe ausgewertet“, sagt Krasucki. Es gehe dabei nicht nur um Stettin, sondern um ganz Pommern.

Mehr zum Thema:

Verbotene Liebe endet 1939 mit Freitod in Heringsdorf

1000 Einwohner deportiert: Vor 80 Jahren begann der Holocaust in Vorpommern

Von Eckhard Oberdörfer