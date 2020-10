Greifswald

So hatten sich Alrik und Paula Wolf aus Wackerow das Ferienende wohl in ihren kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Der schöne Radurlaub in Italien endete mitten im Dickicht des Vorpommernschen Behördendschungels.

Überforderte Ämter, heißgelaufene Telefone und Stundenausfälle, weil niemand mehr bei den Regelungen der Landesregierung durchsah: Alrik Wolf erzählt über eine wahre Odyssee und die vergebliche Suche nach Ansprechpartnern.

Urlaubsrückkehr mit Hindernissen

„Meine Frau und ich waren in den Herbstferien zum Radfahren in Italien, die beiden Söhne haben wir bei den Großeltern untergebracht“, erzählt Alrik Wolf, der als Lehrer in Anklam arbeitet. „Einer war bei der Oma in Berlin, der andere im Elbsandsteingebirge.“ Am vergangenen Samstag wollten die Wolfs ihre Kinder dann wieder „einsammeln“, doch plötzlich verschärfte sich die Corona-Situation.

„ Berlin wurde zum Risikogebiet erklärt, eine Nachbarin sagte uns Bescheid“, so Wolf. Nun war guter Rat teuer. „Wir haben uns entschieden, unseren 4-Jährigen nicht direkt aus Berlin abzuholen, sondern eine Übergabe in Brandenburg zu organisieren. So sind zumindest wir nicht nach Berlin eingereist.“ Doch wie es nun weiterging, wusste die Familie nicht. Quarantäne oder nicht? Was ist mit Familienmitgliedern? Der Arbeit? Dem Kindergarten? Alrik Wolf schnappte sich das Telefon. Muss ja irgendwie in Erfahrung zu bringen sein, dachte er sich.

Infos am Wochenende: Fehlanzeige

„Begonnen habe ich am Sonnabend bei der Info-Hotline des Landes“, erinnert sich Alrik Wolf. „Die ist ja auch am Wochenende besetzt.“ Doch dort wolle man „nichts entscheiden“ und verwies an Gesundsheitsamt und Landkreis-Hotline – blöd nur, dass die erst am Montag wieder zu sprechen sind. Ein weiterer Tipp: Die Rettungsleitstelle des Landkreises. „Dort habe ich zumindest jemanden erreicht. Er hat vermutet, dass wir alle in Quarantäne gehen müssen. Sicher war er sich nicht. Er verwies ebenfalls auf die Kreishotline“, so Wolf.

„Für uns war die Situation sehr unglücklich. Meine Frau und ich arbeiten als Lehrer – eine Quarantäne hätte Konsequenzen für Vertretungspläne und vieles mehr. So haben wir faktisch am Wochenende keine Info bekommen können und viel Zeit verloren. Wir wussten nichts!“ Gespräche mit den Arbeitgebern folgten. Fazit: Verständnis, aber auch hier keine eindeutige Info. „Sicherheitshalber haben wir uns entschlossen, selbst in Quarantäne zu gehen und erstmal mit der Familie zu Hause zu bleiben. Eigentlich muss die Quarantäne ja vom Amt verhängt werden.“

71 Anrufe bei der Hotline : Immer besetzt!

Doch der große Telefonmontag sollte ja erst noch kommen. Die Landesregierung hatte am Sonntagabend ein Update veröffentlicht, nach dem Verwandtenbesuche aus Berlin in MV nun doch erlaubt sind. Die Verwirrung in den Ämtern war perfekt. „71 Mal habe ich versucht, die Corona-Hotline des Landkreises zu erreichen“, erzählt Alrik Wolf genervt. „Keine Chance, durchzukommen. Es war ab 8 Uhr immer besetzt.“ Also probierte er es auf anderen Kanälen. Das Gesundheitsamt verwies zurück an die Hotline, die Schulleitung versuchte parallel Informationen vom Schulamt zu bekommen. In seiner Not rief Wolf sogar beim Gesundheitsamt in Neubrandenburg an. „Hier bekam ich zwar vorsichtige Auskunft, aber natürlich nicht offiziell, weil die Gesundheitsämter je nach Wohnort festgelegt werden und Neubrandenburg damit nicht zuständig war.“

Was ist mit Familienmitgliedern aus Risikogebieten?

Das Problem: Sohnemann als Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet, die Eltern als Kontaktpersonen, aber Familienbesuche in MV aus Berlin erlaubt. Das allein ist schon eine komplizierte Situation, aber „bei Kontaktpersonen zu Infizierten ist klar beschrieben, was zu tun ist. Aber wie geht man mit Kontaktpersonen von Reiserückkehrern um, die Familienmitglieder sind?“, fragt sich Wolf. „Die existieren in den verschiedenen Formularen gar nicht. “ Er selbst hätte sich zwar testen lassen können, für Lehrer gibt es eine Anzahl an Freitests, aber nach seinen Informationen nicht der Sohn, der symptomfrei blieb.

Zurück an den Arbeitsplatz

Um 15 Uhr am Montag dann der Durchbruch: Freizeichen bei der Telefonhotline des Landkreises. Nach längerem Hickhack die Lösung: keine Quarantäne! „Schon komisch“, befindet Alrik Wolf. „Zwar ist jetzt klar, dass wir wieder arbeiten können und die Kinder in Kita bzw. Schule. Aber verändert an der Sachlage hat sich ja eigentlich nichts. Die potentielle Gefahr blieb ja die gleiche, nur die Regeln haben sich verändert.“

Landkreis stockt Corona-Abteilung auf

Im Landkreis bestätigte man bereits am Freitag bei einem Pressetermin die hohe Auslastung der Hotline, verwies aber auf die Neuaufstellung der Corona-Abteilung. Feste Mitarbeiter sollen künftig in Schichten arbeiten, um Anfragen aller Art künftig besser und schneller beantworten zu können. Der Verweis auf der Internetseite des Landkreises lässt aber ahnen, dass die Situation noch lange nicht entspannt ist: „Für Informationen zu Reise- und Übernachtungsregelungen die Hotline der Landesregierung nutzen!“

Von Anne Ziebarth