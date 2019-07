Greifswald

Drei Tage volles Programm am Ryck! Chillen in der Beachlounge und Rummel-Bummel sind immer möglich, aber wer sich z.B. das Ryckhangeln, die Ausfahrt zur Gaffelrigg oder die Band Karat ansehen will, sollte sich frühzeitig um einen Platz mit guter Aussicht kümmern. Wichtiger Tipp für alle, die in den Abendstunden unterwegs sind: Mückenspray mitnehmen! Hier ein Überblick über das Fischerfest-Programm:

Freitag, 19. Juli

Das Schaustellergelände mit Rummel, Gastronomie und Kunsthandwerk ist am Freitag ab 12 Uhr geöffnet. Um 19.40 Uhr treten die Line Dance Cowboys auf der NDR Bühne auf, bevor um 20 Uhr Oberbürgermeister Stefan Fassbinder das Fest offiziell eröffnet. Um 21 Uhr wird die Rockband Karat zu erleben sein, auf der „Labyrinth“-Tour präsentieren sie alte und neue Hits. Auf der Sonnentanzbühne spielt ab 16 Uhr DJ Langschläfer, ab 22.30 Uhr übernimmt das House-Duo Talstrasse 3 bis 5. Ab 20 Uhr sind die Bühnen auf dem Dorfplatz und an der Brücke besetzt. Hier sind die DJs Marcus und Maik sowie Putzi am Start.

Samstag, 20. Juli

Heute geht es richtig los. Ab 9 Uhr sind die Kutter zur Spezialregatta unterwegs und das Beachvolleyball-Turnier im Strandbad läuft. Dann geht es Schlag auf Schlag: der Schaustellermarkt und der Fischereihof öffnen um 10 Uhr, dann startet auch die sehenswerte Weltmeisterschaft im Ryckhangeln und zeitgleich messen sich die Drachenboote auf der Kurzstrecke. Nach einer kurzen Verschnauf- und Stärkungspause erwartet die Zuschauer um 13 Uhr die Gaffelrigg, die Regatta der historischen Segler, die bei der Ausfahrt fachkundig dem Publikum vorgestellt werden, auch das Kinderland öffnet um 13 Uhr seine Türen. Entertainer Jörg Hinz tritt ab 14 Uhr auf der NDR Bühne auf, ab 19.30 Uhr steigt dort die Seat Rocknacht mit der Advance Band. Auf der Dorfplatzbühne gibts ab 14 Uhr maritimes Programm mit Ryck Ahoi, Bauer Korl und den Wieckingern sowie Neptuntaufen für Kinder. Ab 20 Uhr spielt die Greifswalder Band „Die zusammengesackten Mülltüten“. Die Sonnentanzbühne präsentiert um 16 Uhr eine Hiphop-Tanzshow, bevor ab 19 Uhr die Sonnentanzparty steigt. An der Brücke gibt es von 13 bis 17 Uhr Drehorgel- und Akkordeonmusik, sowie mit Squeezebox Teddy den letzten singenden Troubadour, bevor ab 20 Uhr DJ Jörg auflegt. Um 22.45 Uhr bildet das große Feuerwerk über der Mole den Abschluss des Sonnabends.

Sonntag, 21. Juli

Nur keine Müdigkeit! Weiter gehts, der Sonntag steht im Zeichen des Sports. Ab 10 Uhr öffnen die Händler, dann ist aber das Beachvolleyballturnier bereits im Gange, die Finalpartien werden am Nachmittag erwartet. Auch das Beachsoccerturnier startet, ab 10 Uhr sind Zuschauer im Strandbad Eldena willkommen. Auf dem Dorfplatz in Wieck findet um 10 Uhr ein Gottesdienst unter freiem Himmel statt. Die Schwimmer des Boddenschwimmens starten um 11.30 Uhr ab Ludwigsburg, Zuschauer sollten sich um 12 Uhr an der Südmole einfinden, um die ersten Schwimmer zu begrüßen. Das kleine Boddenschwimmen für Kinder ab sieben Jahren auf der Kurzstrecke beginnt um 14 Uhr. Auch am Sonntag bieten die Bühnen ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Die Bühne am Dorfplatz präsentiert unter anderem ab 14 Uhr das Shanty-Duo Usedom und Kinderunterhaltung, auf der Sonnentanzbühne ist DJ Melody zu hören, während die Bühne an der Brücke auf Akkordeon und Drehorgelmusik setzt. Auf der NDR Bühne können Besucher ab 14 Uhr das Thomas Putensen Trio mit dem Programm „Locker vom Hocker“ sehen. Um 20 Uhr übernimmt die Peter-Maffay-Show-Band „ Andreas Engel und SteppenWolf“. Um 22.30 Uhr schließlich lädt die Hansestadt zur Multimediashow „ Ryck in Flammen“ mit spektakulären Lichteffekten an den Wiecker Hafen.

Eintritt und Anfahrt:

Der Kulturbeitrag kostet 3,50 pro Person, Kinder unter zwölf Jahren frei. Im Preis enthalten ist die An- und Abfahrt mit den Bussen der Linien 2 und 3 (alle 15 Minuten bis nach Veranstaltungsende) oder die Anfahrt mit dem Solarboot ab Museumshafen. Parkmöglichkeiten stehen in der Innenstadt bereit (Bahnhof, Am Theater, Hansering, Museumshafen Nord), auf der Wiese an der Mühle in Eldena kann man für 5 Euro am Tag parken. Dort stehen auch kostenfreie Behindertenparkplätze bereit. Auch möglich ist die Anfahrt mit der historischen Dampflok ab Hauptbahnhof und Museumshafen (kostenpflichtig). Den Fahrplan gibt es unter www.pressnitztalbahn.com/sonderzugfahrten.html

