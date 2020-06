Wer sind die Toten aus der Züssower Gruft? 

Züssow

Eigentlich ging es vordringlich darum, Erdreich abzutragen, um die nördliche Kirchenwand vor dem weiteren Eindringen von Nässe zu bewahren. Doch was der Archäologe Dirk Brandt unter der Erdoberfläche neben der Züssower Kirche entdeckte, entpuppte sich als spannender Fund. Er legte drei unterirdische Grüfte frei.

„Es handelt sich um gemauerte Grabkammern mit jeweils einer Einzelbestattung“, beschreibt er. „Die überwölbten Räume sind bis zu 2,6 Meter lang und 2 Meter breit.“ Eine der Grablegen stammt nach den Steinformaten und dem verwendeten Mörtel wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die beiden jüngeren wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angelegt.

Der Fußboden im Kirchenschiff ist derzeit rund 30 Zentimeter tief ausgegraben. Der Archäologe und Bauhistoriker Dirk Brandt untersucht den Untergrund des Kirchenschiffs auf Spuren der Vergangenheit. Quelle: Anne Ziebarth

Prominente Lage

Die Bauweise und nicht zuletzt die Position der Gräber in einem ehemals umzäunten und erhöhten Areal unmittelbar an der Nordwand der Kirche deuten auf die Grablege einer wohlhabenden Familie hin, die mit der Kirche Züssow in enger Verbindung gestanden haben muss. Begehrter waren nur noch die Plätze in der Kirche oder in der Nähe des Chores.

„Welche Personen hier bestattet wurden, können wir leider nicht sagen“, so Brandt, der in Abstimmung mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege arbeitet. Zwar habe man einen kleinen Blick ins Innere der Grüfte werfen können und mit einer ferngesteuerten Kamera Aufnahmen gemacht.

„Es fehlten aber jegliche Inschriften, zum Beispiel am Fußende der fast vollständig vergangenen Holzsärge“, so Brandt. „Auch die entsprechenden Kirchenbücher Züssows sind leider verschollen, sodass wir nur mutmaßen können, wer hier begraben ist.“

In der vermutlich kurz vor 1950 errichtete Leichenhalle nördlich des Chores der Kirche, sind Grabplatten der Familie von Seeckt verlegt. Quelle: Dirk Brandt

Führt die Spur nach Nepzin?

Das Rätselraten um die Unbekannten begann. Eine erste Vermutung führte zu der Familie von Seeckt, lange Zeit Gutsherrschaft auf Nepzin, schließlich sind im Umfeld der Kirche noch sieben Grabplatten mit diesem Namen vorhanden. Eine davon wurde in das ehemalige Nordportal eingemauert.

„Der Historiker Felix Schönrock, der auch lange Zeit in Greifswald tätig war, hat in den wenigen erhaltenen Kirchenakten jedoch einen Eintrag gefunden, wonach die Familie von Seeckt zumindest 1870/1871 ein Familienbegräbnis an der Ostseite der Kirche besaß“, erzählt Brandt. „Wir müssen bei der Zuweisung wohl eher an andere in Züssow und Umgebung ansässige Gutsbesitzer oder sonst wie höhergestellte Familien denken.“

Bei seiner Arbeit an und in der Kirche setzt der Greifswalder Archäologe auf den Austausch mit Kollegen. „Auch Andreas Ströbl von der Forschungsstelle Gruft in Lübeck ist involviert“, beschreibt er. „Außerdem die Kunsthistoriker Detlef Witt und Michael Lissok vom Greifswalder CDF-Institut sowie die Restauratorin Annekathrin Hippe.“

Rätsel noch ungelöst

Auch wenn das Rätsel um die Grablegen auch vom interdisziplinären Team noch nicht gelöst werden konnte. „Ich bleibe dran“, sagt Dirk Brandt. „Man kann weiteren Spuren nachgehen. Es ist zum Beispiel möglich, dass es sich hier um eine Familie handelt, die im 19. Jahrhundert als Geldgeber aufgetreten ist. Gutsbesitzer Laug auf Krebsow etwa spendete 1865 viel Geld für eine neue Orgel und bekam dafür ein eigenes Kirchengestühl.“

Die Grüfte jedenfalls können die nächsten Jahrhunderte ruhen. Sie wurden abgedichtet, sodass kein Wasser eindringen kann, vor der Kirchenwand ist ein Entwässerungsrost verlegt. „Die Fläche wird etwas begrünt, außerdem werden wir sie langfristig nutzen, um unsere alten Kirchenglocken dort aufzustellen“, informiert Pastor Ulf Harder von der Kirchengemeinde Züssow-Zarnekow-Ranzin.

„Denn die müssen ausgewechselt werden, die jetzigen Eisengußglocken gelangen an ihre Grenzen. Wir können nur noch mit Ausnahmegenehmigung läuten.“ Abhilfe schaffen drei neue Glocken aus den 1980er Jahren, die als Geschenk aus Hannover kommen, eine weitere Glocke wird neu gegossen.

An der Nordseite der Kirche liegt die umgrenzte Fläche, unter der sich die vermauerten Grüfte befindet. Quelle: Anne Ziebarth

Die Glocken sind bei weitem nicht das Einzige, was der Kirche an Bauarbeiten in den kommenden Monaten noch bevorsteht. Zuletzt wurde der Unterboden im Kirchenschiff rund 35 Zentimeter tief abgetragen. „Hier werden wir einen neuen Fußboden verlegen, inklusive einer Heizung. Der Zugang und die Kirche sollen außerdem barrierefrei werden“, beschreibt Ulf Harder.

„Das Erdreich unter dem Fußboden tauschen wir aus. Es riecht muffig.“ Wo unter einer Kirche gegraben wird, findet man auch etwas. In diesem Fall zum Beispiel die wuchtigen Fundamente und Baugruben eines Vorgängerbaus der Kirche.

Bei den Grabungen in der Kirche wurden Reste eines älteren Fußbodenpflasters der Kirche und das Feldsteinfundament eines Vorgängergebäudes gefunden Quelle: Dirk Brandt

Doch auch ganz andere Fundstücke kamen ans Licht. „An den äußeren Rändern des Innenraums haben wir allerhand Gegenstände aus mehreren Jahrhunderten gefunden, die durch die Bodendielen gerutscht sind“, erzählt Harder. „Das beginnt bei mittelalterlichen Hohlpfennigen, über Silbermünzen der Kaiserzeit und sogar Alumünzen aus der DDR. Auch mehrere Brillen waren dabei.“

Manch ein Fund hat zwar archäologisch keine Bedeutung, menschlich aber umso mehr. „Wir haben auch ein Spielzeugauto gefunden“, so der Pfarrer. „Ein Foto davon habe ich im Gemeindebrief abgedruckt. Und siehe da: Die Familie hat sich gemeldet und konnte das Auto bei uns abholen.“

Baumaßnahmen an der Züssower Kirche Im ersten Bauabschnitt 2017/2018 wurde das Dach neu gedeckt und auch Dachstuhl und Fassade instandgesetzt. Die Mittel von rund 190 000 Euro kamen über die Städtebauförderung Ost und mehrere Stiftungen zusammen. Der zweite und dritte Bauabschnitt 2019/20 werden zusammengefasst, das Projekt umfasst den Fußbodeneinbau nebst Heizung, den Umbau der ehemaligen Leichenhalle zur Sakristei, Sanierung der Fenster, Pflasterarbeiten im Eingang und vieles mehr. Die Gesamtkosten betragen rund 320 000 Euro. Finanziert wird das Vorhaben aus dem Strategiefonds des Landes MV, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der KiBa-Stiftung, dem Kirchenkreis und auch von Aktion-Mensch zur Verbesserung der Barrierefreiheit.

Von Anne Ziebarth