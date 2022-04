Wetter Werner hört auf: MVs bekanntester Radiomoderator verabschiedet sich

Rostock

Erst bei Antenne MV, dann 80s80s, nun ist Schluss: Der wohl bekannteste Radiomoderator und Wetterexperte „Wetter Werner“ hört nach 20 Jahren im Radiogeschäft auf. Das verkündetet der Moderator erstmalig gestern in einer Abschiedsmoderation im Radio. „Ich hänge die Radiokarriere nach 20 Jahren an den Nagel“, bestätigt er gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Sein freiwilliger Ausstieg beruht auf dem Bedürfnis, sich der Familie zu widmen. Der gebürtige Stralsunder ist verlobt und stolzer Vater von zwei Kindern. Er ziehe sich nun für den zweiten Teil seiner Elternzeit zurück, so „Wetter Werner“.

Sein Name ist in MV zur Marke für gute Unterhaltung und „Radio zum Anfassen“ geworden. Über 15 Jahre war er Morgenmoderator, aber nicht im klassischen Sinne: „Ich war kreuz und quer im Land unterwegs.“ Und auch als Wettermoderator verfolgte er den Grundsatz: „Ich wollte das Wetter da machen, wo es passiert.“ Nach all den Erlebnissen und Wegen, die „Wetter Werner“ auf sich genommen hat, gönnt er sich nun seine wohlverdiente Ruhepause.

„Radio war schon immer mein Lebenstraum“

Zunächst lernte „Wetter Werner“ den Beruf des Verkäufers für Rundfunk und Fernsehen, bis er schließlich selbst im Radio landete. Im Februar 2002 begann seine Karriere mit einer sehr leichtbekleideten Wettermoderation, die ihn schließlich zum Wetteransager der besonderen Art machte. Mit seiner offenen Art und Kreativität begeisterte er sowohl den Programmdirektor als auch die Hörerschaft.

„Ich kann sagen, dass ich alles gemacht habe, was cool ist“, erzählt der Radiomoderator rückblickend. Ob Kirschkernweitspucken am Morgen, Schwimmunterricht oder eine Moderation bei einem Tandemsprung aus einem Flugzeug – „Wetter Werner“ kann sich gar nicht entscheiden, welches Erlebnis das schönste war. „Ich habe auch schon im Ring gegen die Europameisterin im Kickboxen gestanden – und leider verloren“, erinnert er sich lachend.

„Wenn ich den Leuten morgens ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte, habe ich meine Mission erfüllt“, resümiert er seine Zeit als Radiomoderator. Eine Rückkehr zum Radio könne sich Wetter Werner allerdings vorstellen, denn: „Radio war schon immer mein Lebenstraum.“

