Rostock

Erstmalig zweistellige Temperaturen laden nicht nur zu Outdoor-Aktivitäten ein, sondern auch zum Seele baumeln lassen, beispielsweise beim Sonnenbaden direkt in Strandnähe, auf einer Außenterrasse eines Cafés oder einfach auch nur auf einer Parkbank. Es liegt an Ihnen, sich die Zeit zu nehmen. Am Wetter liegt es nicht.

Weiterhin bestimmt hoher Luftdruck verbunden mit sehr viel Sonnenschein das Wettergeschehen in weiten Teilen Europas. Damit setzt sich die freundliche Witterung in Mecklenburg-Vorpommern auch in den kommenden Tagen weiter fort. Donnerstag erwartet uns strahlend blauer Himmel. Am Freitag ziehen erste Wolkenfelder vorüber, es bleibt dennoch trocken.

Das Wochenende gestaltet sich sichtbar wolkenreicher. Dennoch sind zaghaften sonnige Abschnitte nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen in den kommenden Tagen bei 10 Grad direkt in Seenähe und bis zu 15 Grad an der Müritz. Die nächtliche Abkühlung sorgt dennoch nicht für Temperaturen unter 4 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig um Nordwest, ab Sonntag West drehend, dabei merklich zunehmend. Aussichten: ab Montag kühler, wechselhafter und auch windiger.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Donnerstag und Freitag gibt es viele Sonnenstunden und nur wenige harmlose Quellwolken. Samstag und Sonntag verdecken mehr Wolken die Sonne. Es bleibt dennoch freundlich und weiterhin niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen tagsüber 10 bis 13 Grad, nachts sinken die Werte kaum unter 4 Grad. Der Wind weht schwach, teils mäßig um Nordwest, zum Sonntag hin auf West drehend und zunehmend.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Am Donnerstag ist es freundlich und trocken. Auch der Freitag zeigt sich von seiner sonnigen Seite. Samstag und Sonntag dominieren dichte Wolkenfelder, Regen gibt es dennoch keinen. Die Luft erwärmt sich auf angenehme 10 bis 13 Grad. Bei nächtlicher Auskühlung sinkt das Thermometer bis 3 Grad. Der Wind weht schwach, teils mäßig aus Nordwest, ab Sonntag auf West drehend, merklich zunehmend.

Graal-Müritz, Darß

Tagsüber bleibt es am Donnerstag und Freitag trocken mit viel Himmelsblau und reichlich Sonne. Samstag und Sonntag ist es vielerorts bewölkt, die Sonne zeigt sich nur hin und wieder. Die Temperaturen steigen am Tage auf Werte bis 12 Grad. Nachts bleibt es frostfrei. Der Wind weht schwach, zeitweise mäßig aus Nordwest, zum Sonntag hin auffrischend und auf West drehend.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Am Donnerstag und Freitag gib es Sonne satt. Am Wochenende ist es zunehmend bewölkt, Regen wird keiner erwartet Die Temperaturen schwanken tagsüber zwischen 8 bis 13 Grad. Bis Sonnenaufgang kühlt es sich bis 4 Grad ab. Der Wind ist schwach bis mäßig aus Nordwest unterwegs. Ab Sonntag erfolgt eine spürbare Windzunahme, langsam West drehend.

Usedom, Greifswald

Der Donnerstag als auch Freitag zeigen sich freundlich und trocken. Zum Wochenende überwiegen mehr und mehr Wolken. Tagsüber steigt das Thermometer bis 13 Grad. Nachts sinken die Werte kaum unter ca. 5 Grad. Der Wind weht schwach um Nordwest, ab Sonntag bei langsamer Windzunahme West drehend.

Mecklenburgische Seenplatte

Am Donnerstag und Freitag bleibt es bei viel Sonne und nur wenigen Quellwolken. Am Samstag und Sonntag bestimmt ein bewölkter, zeitweise bedeckter Himmel den Tag. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei max. 15 Grad. Das Minimum wird mit etwa 3 Grad kurz vor Sonnenaufgang erwartet. Der Wind weht schwach um Nordwest.

Blauer Himmel

An klaren Tagen ist das tiefste Blau des Himmels in einem Winkel von 90 Grad Entfernung zur Sonne zu beobachten. Je „weißer“ dieses Himmelsblau an dieser Stelle ist, desto schmutziger oder feuchter ist die Luft über unseren Köpfen. Ein zunehmend weißer Himmel zeigt somit einen Wetterumschwung an.

Von Ronald Eixmann/ OZ