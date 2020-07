Windkraft-Streit in Dargelin: Werden neue Anlagen trotz Veto der Gemeinde gebaut?

Görmin

Kann eine Gemeinde bestimmen, was in ihrem Gebiet gebaut werden darf und was nicht? Die Antwort würden die meisten Menschen wohl instinktiv mit „ja“ beantworten, schließlich gelten die gemeindliche Planungshoheit und ein hohes Maß an kommunaler Selbstbestimmung.

Dass dem nicht immer so ist, zeigt ein erbitterter Windkraft-Streit um das Windenergie-Eignungsgebiet Dargelin. Dort stehen bereits 13 Anlagen, jetzt sollen noch einmal 13 Windräder mit bis zu 240 Metern Gesamthöhe dazukommen. Drei der Anlagen sollen im Gemeindegebiet Görmin im Ortsteil Göslow errichtet werden, elf in der Gemeinde Dargelin.

Einwohner laufen Sturm gegen Windenergie

Viele Bewohner der betroffenen Gemeinden laufen seit Monaten zu Hochform auf, um den Bau zu verhindern, schreiben Eingaben und studieren Gutachten. Ein erster Erfolg stellte sich ein. „Man hat mir noch mal schriftlich bestätigt, dass der Regionale Planungsverband das Eignungsgebiet Dargelin aus der aktuellen Planungsvariante gestrichen hat“, sagte Mitinitiatorin Gisela Siegl aus Göslow bei einer Informationsveranstaltung in Dargelin. „Das waren ja schon mal gute Nachrichten.“ Auch die Gemeindevertretungen von Görmin und Dargelin versagten die Zustimmung für den Bau der Anlagen, das gemeindliche Einvernehmen, wie es heißt.

Kippt das Stalu die Entscheidung der Gemeinde?

Ist damit das Thema vom Tisch? Nein, denn jetzt beginnt das Spiel der Zuständigkeiten. „Das Stalu (Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt) Vorpommern mit Sitz in Stralsund hat unserem Bürgermeister mitgeteilt, dass es beabsichtige, das Einvernehmen ‚herzustellen‘“, so Einwohnerin Grit Hanke aus der Gemeinde Dargelin. „Jetzt haben wir noch eine Frist bekommen, in der wir uns erneut äußern können und unsere Zustimmung verweigern. Sagen wir nichts, gilt das als Zustimmung.“

Tatsächlich können übergeordnete Behörden dieses gemeindliche Einvernehmen „ersetzen“ und so Planungen auch gegen den Willen der Gemeinden durchsetzen, etwa wenn juristische Fehler vorliegen. „Es gibt Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Gemeinde“, bestätigt Ingolf Hilger, stellvertretender Leiter des Stalu Stralsund. „Wir befinden uns aber erst in der Anhörungsphase und müssen das noch überprüfen.“

Zuständigkeiten der Ämter getrennt

In der Gemeinde Görmin, ebenfalls mit Gemeindefläche an dem Windenergieprojekt beteiligt, ist man über diese Nachrichten besorgt, man will sich jetzt an das Stalu Mecklenburgische Seenplatte wenden. Denn die Zuständigkeit ist innerhalb des Planungsgebietes geteilt. Noch verrückter wird die Situation, wenn man sich die Grundlagen der bisherigen Pläne anschaut. „Eigentlich gilt für uns in Görmin das Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte“, beschreibt Gisela Siegl. „Das stammt nämlich noch aus der Zeit vor der Kreisgebietsreform. Weil es noch kein gültiges neues Raumentwicklungsprogramm Vorpommern für uns gibt, gilt das alte. Und das weist ebenfalls keine Windenergieeignungsfläche für das Gebiet aus.“

Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern Mit der zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes Vorpommern (RREP) reagiert der Regionale Planungsverband auf die Energiewende. Inhalt der zweiten Änderung ist die Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen für die Windenergienutzung – die Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die Sicherung der Teilhabe der Bürger und Gemeinden. Doch eine Überarbeitung braucht Zeit. Begonnen hat der Prozess 2014, in Kürze findet die 5. Öffentlichkeitsbeteiligung zu den jüngsten Abwägungsprozessen statt (4. August bis 3. September). Die vorhergehenden Eignungsgebiete des Planes 2010 hat das Bundesverwaltungsgericht 2015 aufgehoben. Der aktuelle Entwurf des Planungsverbandes wurde im Juni veröffentlicht, das Gebiet Dargelin wurde beispielsweise von der Liste gestrichen, andere Gebiete wie etwa Behrenhoff sogar vergrößert. Kritik gab es an der Ungleichverteilung der Windenergie-Eignungsflächen. Ein Großteil der Eignungsflächen befindet sich in Vorpommern-Greifswald, im Landkreis Vorpommern-Rügen sind Flächen weggefallen.

„Planungsrechtlicher Ausnahmezustand“

Eigentlich befinde man sich planungsrechtlich sowieso in einem Ausnahmezustand, beschreibt Jens Pörksen vom Aktionsbündnis Freier Horizont. „Derzeit gibt es für Vorpommern kein gültiges Planungsdokument. Das bedeutet, man kann mit den entsprechenden Gutachten, zum Beispiel Umweltverträglichkeitsprüfungen, überall Windenergieanlagen errichten.“ Er übte harsche Kritik an der Behördenpraxis. Die eine Behörde streiche das Gebiet von der Liste, parallel dazu treibe die andere Behörde den Ausbau voran. „Entweder die Zusammenarbeit zwischen den Behörden ist katastrophal“, sagte er und spann den Faden weiter, „oder vielleicht ja auch besonders gut koordiniert?“

Ihn überrasche das aber nicht mehr. „Es ist bekannt, dass das Energieministerium den Bau der Windenergieanlagen offensiv vorantreiben will.“ Wenn das Stalu jetzt eine Entscheidung herbeiführe, habe diese Bestand und kann auch nicht mehr durch die Regionalplanung aufgehoben werden. Ingolf Hilger von Stalu relativiert. „Maßgeblich für die Entscheidung des Stalu über die Möglichkeit des Baus der Anlagen ist der Planungsstand des Regionalen Raumentwicklungsplanes zum Zeitpunkt der Entscheidung“, sagt er. „Das passiert aber nicht heute und morgen. Noch sind wir ja in der Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung, danach kommt der Erörterungstermin und dann kann man sagen, wohin die Reise geht.“

Karsten Trunk, Landwirt und Geschäftsführer der Görminer Peenetal Energie, möchte an seinen Plänen, drei Windenergieanlagen zu bauen, festhalten. „Wir haben das politisch formulierte Ziel, die erneuerbaren Energien auszubauen und es den Landwirten zu ermöglichen, Energiewirte zu werden“, sagte er auf OZ-Anfrage. „Welche anderen Möglichkeiten der regionalen Wertschöpfung bestehen denn sonst hier im Raum? Es handelt sich ja um Landwirte aus der Region und nicht um irgendwelche anonymen Fondsgesellschaften.“

Er könne mit sachlichen und fachlichen Bedenken arbeiten. „Aber hier geht ja viel um persönliche Betroffenheit. Also um Menschen, die sagen: Windkraft ja, aber bitte nicht vor meiner Tür.“ Er weist auf die hohen Auflagen hin, die mit dem Bau von Windenergieanlagen verbunden sind. „In so einem Fall muss jeder Landwirt 150 Hektar aus seiner Fläche dem Naturschutz zur Verfügung stellen“, sagt er. „Das wird nie erwähnt.“

Bürgermeister Görmins ist hin- und hergerissen

Auch der Görminer Bürgermeister Thomas Redwanz wählt vorsichtigere Worte. „Als Bürgermeister habe ich die Verantwortung, auch die gemeindlichen Belange in Gänze zu sehen“, sagt er. „Dazu gehört sowohl die finanzielle Seite wie etwa die Einnahmen durch die Gewerbesteuer als auch die rechtliche Grundlage.“ Eine Spaltung des Ortes befürchtet er aber nicht. „Sicherlich wird der Dialog mit den beiden Investoren nicht einfacher, aber bisher war das Verhältnis gut, sie haben ja schon Anlagen im Bestand.“ Anderes berichtet Gisela Siegel: Es hätte Mobbing gegen Menschen gegeben, die Unterschriftenlisten gegen Windenergiepläne ausgelegt hätten.

Der Bürgermeister stellt klar: „Die Gemeindevertretung hat eine Entscheidung gegen den Bau der Windenergieanlagen getroffen und zu der stehen wir natürlich“, sagt Redwanz. „Wir werden sehen, was das Stalu Mecklenburgische Seenplatte sagt. Wenn ebenfalls Einverständnis hergestellt werden soll, müssen wir überlegen, was wir machen und ob wir den Klageweg beschreiten. Das wird aber eine Entscheidung sein, die nicht in der Gemeindevertretung zu treffen ist, sondern über einen Bürgerentscheid oder eine Bürgerversammlung.“

Unterschriftenaktion läuft

Bis dahin machen Gisela Siegl und ihre Mitstreiter mobil. „Die Umweltverträglichkeitsprüfungen für die unterschiedlichen Anträge laufen noch bis zum 13. Juli beziehungsweise 1. August“, sagt sie. „250 Unterschriften haben wir schon gesammelt. Unsere Bedenken haben wir in einer Stellungnahme zusammengefasst.“ Der Katalog umfasst 67 Seiten und reicht von ungenau berechneten Abstandsflächen bis hin zu naturschutzfachlichen Kritikpunkten, etwa der unzureichenden Beachtung des Schreiadlerhorstes in der Nähe.

Von Anne Ziebarth