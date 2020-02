Swinemünde

Die Swinemünder Pizzerien bereiten sich auf den Internationalen Pizza-Tag vor, der am Sonntag stattfindet. In der Stadt gibt es immerhin mehr als ein Dutzend Restaurants, in denen dieses traditionelle italienische Gericht serviert wird. Einige von ihnen locken bereits Kurgäste und Einwohner mit gewonnen Preisen an. „Wir haben schon vor ein paar Tagen mit dem Feiern begonnen und laden unsere Gäste auf unsere Hausspezialität ein – die Parma-Pizza mit Tomatensauce, lange gereiften Schinken, Knoblauch, Mozzarella, Parmesankäse und Rucolasalat“, wirbt etwa der Küchenchef von „Rondo Ristorante“, Robert Borkowski.

Interessanterweise wurden in Swinemünde bereits viele Versuche unternommen, die beste Pizzeria auf den Inseln Usedom und Wollin zu wählen, was jedoch bisher nie gelang. Es bleibt also nichts weiter übrig, als selbst durch die Stadt zu ziehen und herauszufinden, welche von ihnen es verdient, als beste Pizzeria bezeichnet zu werden.

Von Radek Jagielski