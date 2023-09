﻿Auf der Baustelle vor der Rostocker Jenaplanschule läuft alles nach Plan

Rostock. Die Lindenstraße in Rostock ist ab Dezember 2023 wieder frei befahrbar. Damit werden dann auch die Zufahrten zur Jenaplanschule und zur OSTSEE-ZEITUNG freigegeben. Zur Zeit ist der Verkehr auf der sowieso schon schmalen Straße nahe der Steintorkreuzung, Ecke Richard-Wagner-Straße nur halbseitig befahrbar. Immer wieder kommt es dort zu Engpässen, da Eltern ihre Kinder zur Schule bringen oder abholen müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus der Jenaplanschule heißt es aber, dass Eltern, Lehrer und auch Schüler die Situation weitgehend akzeptiert hätten, da die Arbeiten dort ja auch notwendig gewesen seien. Bisher sei es nicht zu Zwischenfällen gekommen.

Mit veränderter Verkehrsführung ist die kleine Straße, die auf die Richard-Wagner-Straße führt, seit Juni 2022 nur einseitig befahrbar. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Bauarbeiten in der Lindenstraße haben am 27. Juni 2022 begonnen. Das Bauende könne wie geplant im Dezember 2023 gehalten werden, sagt Nordwasser-Sprecherin Dr. Bettina Kalnins. Der Rostocker Wasserver- und -entsorger hat auf dem gut 700 Meter langen Stück neue Leitungen für Schmutz- und Regenwasser verlegt. Investiert wurden rund 800 000 Euro in der Lindenstraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis Jahresende laufen dort noch die Arbeiten an den Gehwegen und dem Straßenbelag. Im Zuge der Bauarbeiten wurde auf Höhe der Landeszentralbank eine Fußgängerampel errichtet, die besonders den Schulweg für Schülerinnen und Schüler der Jenaplanschule sicherer machen sollte, heißt es aus der Stadt.

Bauarbeiten am Rostocker Steintor seit 2020

Zuvor waren in der Richard-Wagner-Straße auf rund 900 Metern ebenfalls die Trink,- Abwasser- und Regenwasser-Leitungen neu verlegt worden. Die Bauarbeiten an der Steintorkreuzung, die vollständig neu gestaltet wurde, hatten 2020 begonnen. Im Zuge dieser Umgestaltung hat Nordwasser auch die Trink- und Abwasserleitungen neu verlegt.

Lesen Sie auch

Hintergrund sind die Starkregenfälle der vergangenen Jahre, die immer mal wieder zu Überschwemmungen in den Bereichen Augustenstraße, Richard-Wagner-Straße und Ernst-Barlach-Straße geführt haben. Bei „Starkregen“ drückte das Wasser immer wieder in die Häuser, heißt es bei Nordwasser.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun wurde das System entflechtet, so dass Regenwasser gesondert abfließen und aus den Wohnbereichen in den Regenwassersammler Grubenstraße und in die Unterwarnow abgeleitet werden kann. Investiert wurden im gesamten Steintor-Kreuzungsbereich insgesamt 3,3 Millionen Euro.

OZ