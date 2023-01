﻿„Brötchentaste“, Parken in Rostock, Kesselbornpark: Das hat die Bürgerschaft beschlossen

Erstmals in 2023 kam Rostocks Bürgerschaft am Mittwoch im Rathaus zusammen. Nachdem die neue Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) vereidigt wurde, debattierten die Mitglieder über bau- und verkehrspolitische Themen. Was entschieden wurde.

Rostock. Den Höhepunkt erreichte die erste Sitzung der Rostocker Bürgerschaft in 2023 schon kurz nachdem Präsidentin Regine Lück (Linke) das Glöckchen geläutet hatte: Mit Eva-Maria Kröger (Linke) legte am Mittwoch die erste gewählte Oberbürgermeisterin in der fast 805-jährigen Geschichte der Hansestadt unter Bravo-Rufen ihren Amtseid ab.

Kostenfreies Parken: Idee stößt auf wenig Gegenliebe

Anschließend debattierten die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker über die Einrichtung einer „Brötchentaste“, einer 15-minütigen kostenfreien Parkzeit im stark frequentierten Innenstadtbereich. Doch die Idee der CDU/UFR-Fraktion um die Vorsitzende Chris Günther (CDU) stieß kaum auf Gegenliebe. Sie verstärke den Kampf um Parkplätze nur weiter, sagte Anke Knitter (SPD). Dabei sei weniger Verkehr im Zentrum das Ziel, pflichtete Robert Kröger (Linke) bei.

Auch eine Testphase, wie von Sybille Bachmann (Rostocker Bund) vorgeschlagen, lehnte die Bürgerschaft letztlich ab – ebenso wie den Vorschlag von CDU und UFR, das Parken am Sonntag während der Wintermonate in der Innenstadt und in Warnemünde kostenfrei zu machen.

Freie Fahrt auf Radschnellweg am Rostocker Südring gefordert

Auch die Pläne für den sogenannten Kesselbornpark standen auf der Tagesordnung. Der soll unter Federführung der Ostseesparkasse Rostock (Ospa) gegenüber der Stadthalle in der Südstadt entstehen – mit Citytower samt Hotel und Büros, mit neuer Veranstaltungshalle und Parkhaus. Auch das Innovation Center des Autovermieters Sixt soll auf der Fläche wachsen, die lange brach lag.

So sehen die aktuellen Entwürfe für den Kesselbornpark in der Rostocker Südstadt aus. An der Gestaltung des Parkhauses wollen Stadt und Ospa noch arbeiten. © Quelle: Ostseesparkasse Rostock

Das alles beschäftigte die Mitglieder der Bürgerschaft jedoch weniger als die künftige Zufahrt zum Hotel, die Breite des Radschnellwegs, der den Südring entlangführen soll, und die Brücke zwischen Stadthalle und Parkhaus. Nach langer Diskussion war klar: Die Stadt muss noch mal ran und regeln, dass die Zufahrt zum neuen Quartier über den Albrecht-Kossel-Platz erfolgt und nicht über den Südring. Außerdem sollen sich Radfahrer und Fußgänger dank breiter Wege künftig nicht ins Gehege kommen.

Die Bagger rollen auf dem Gelände am Kesselbornpark bereits. Die Gebäude sollen laut Angaben der Ospa Ende 2024, spätestens 2025 in die Höhe wachsen.