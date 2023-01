﻿Lieferprobleme auf dem Bau in MV: Warum Materialengpässe selbst gemacht sind

Rostock. Da liegt ein Frachter quer im Suezkanal. Da brennt eine Halbleiterfabrik im japanischen Hitachin-Naka nieder. Da hüpft eine Fledermaus in China in eine Suppe und löst einen globalen Lockdown aus, der Lieferketten über Jahre ruiniert. Da explodiert wegen des Lockdowns der Onlinehandel. Da wird in Houston (Texas) ein Polyurethan-Werk vom Mississippi-Hochwasser geflutet, während zeitgleich europäische Produzenten dieses nicht ganz unsensiblen Stoffs, der im Häuslebau fehlt, ihre Werke wegen langfristiger Wartungszyklen stilllegen. Da zerstört Putins Angrifsskrieg in der Ukraine fast den gesamten Osthandel.

Der Preis von Geiz ist geil

Und schon fehlen für den Hobbyhandwerker im Baumarkt die Schrauben, auf dem Bau der Gipskarton, beim Dachdecker der Wechselrichter für die Photovoltaik. Was will uns diese seit nun drei Jahren anhaltende Lieferkettenkrise sagen? Dass wir mehr Demut üben sollten? Sicherlich, die global-ökonomische Hybris des letzten Jahrzehnts fordert ihren Tribut. Und fordert Lehrgeld. Natürlich hängen in dieser modernen, globalen Welt alle Prozesse miteinander zusammen und damit an einem seidenen Faden. Das wird so bleiben. Dagegen kann wenig tun.

Aber wenn die Auslagerung von Produktionsketten in fragile globale Regionen auf Deibel komm raus dem Druck des Kostenjochs folgt, werden diese Krisen so halt immer wieder kommen. Das ist dann der Preis von Geiz ist geil!