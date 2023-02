﻿Rechtsanwältin zum Grundsteuerbescheid: „Einzelne müssen mehr bezahlen!“

Urlaub im Zirkuswagen - und andere verrückte Dinge auf Usedom

In der zweiten Februar-Woche ist wieder viel passiert auf der Insel Usedom. Wir geben einen exklusiven Blick in den Swinetunnel, Eisbader stürzten sich kostümiert in die Ostsee - und in Wolgast spazieren Kühe durch die Peene. Mehr dazu im Newsletter.