﻿Mit dem Zug direkt bis Karls Erlebnisdorf: Neuer Haltepunkt in Reutershagen eröffnet

Bewohner bangt um sein Zuhause

Auto steckt in Haus in Ribnitz-Damgarten: Scanhaus-Chef sagt, ob es zu retten ist

Der Jeep, der am Herrentag in ein Haus in Ribnitz-Damgarten gekracht war, steckt noch immer in der Wand fest. Bewohner Klaus-Dieter Binner tut nun alles dafür, um sein Heim zu retten. Scanhaus-Chef Friedemann Kunz schätzt ein, ob das gelingen kann.